Пьяный водитель сбил двух несовершеннолетних и бросил их на дороге

Вчера около восьми часов вечера в волости Кохила на дороге Вайда-Урге произошло ДТП: ехавших на велосипедах по обочине дороги с левой стороны 17-летнюю девушку и 15-летнего юношу сбил ехавший по встречной полосе и отклонившийся на обочину дороги темно-серый автомобиль.

Автомобиль уехал с места происшествия, а велосипедистов доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. «По оставшимся на месте ДТП деталям автомобиля прибывший на место патруль выяснил, что речь идет о Ford Mondeo», - сказал ведущий следователь Рапла Яан Аас.

«В тот же вечер полицейский патруль с помощью внимательного гражданина поймал находившихся в Ford 46-летнего мужчину и 35-летнюю женщину», - говорит он. Гражданин слышал, как пьяный мужчина и женщина спорят насчет ДТП в Кохила и сообщил об этом в полицию.

Патруль доставил в отделение полиции соответствующих описанию мужчину и женщину. «Автомобиль полицейские чуть позже нашли позади дома на улице Вабадузе в кустах», - добавил Аас.

«Хочу поблагодарить внимательного гражданина, который сообщил нам о сбежавших с места ДТП мужчине и женщине. Он сильно помог в выяснении обстоятельств случившегося», - сказал Аас.