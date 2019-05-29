Портал: доля Хинрикуса и Кяэрманна в TransferWise - 1,3 млрд долларов

На прошлой неделе сообщалось, что владельцы TransferWise продали акции на 292 млн долларов по столь хорошей цене, что стоимость предприятия выросла в два раза до 3,5 млрд долларов (3,13 млрд евро)

По данным портала Sifted, долевое участие Хинрикуса и Кяэрманна, которые продали в общей сложности менее 20% своих акций, составляет по новой оценке стоимости предприятия 1,3 млрд долларов.

Вдобавок к большой доле, оба сооснователя, а также многие другие акционеры и работники, получили от продажи акций и реальные деньги.

Участие двух других крупных акционеров - фирмы венчурных капиталов Andresseen Horowitz и предприятия IA Ventures - составляет 65 млн и 267 млн долларов соответственно.

Согласно анализу, проведенному порталом, продажа акций привела к появлению 33 новых миллионеров, а число участников с шестизначной долей участия выросло до 150-и.