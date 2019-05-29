Портал: доля Хинрикуса и Кяэрманна в TransferWise - 1,3 млрд долларов

Согласно расчетам портала новостей стартап-предприятий Sifted, стоимость доли основателей TransferWise Таавета Хинрикуса и Кристо Кяэрманна составляет 1,3 млрд долларов (1,17 млрд евро), пишет Postimees.
На прошлой неделе сообщалось, что владельцы TransferWise продали акции на 292 млн долларов по столь хорошей цене, что стоимость предприятия выросла в два раза до 3,5 млрд долларов (3,13 млрд евро)
По данным портала Sifted, долевое участие Хинрикуса и Кяэрманна, которые продали в общей сложности менее 20% своих акций, составляет по новой оценке стоимости предприятия 1,3 млрд долларов.
Вдобавок к большой доле, оба сооснователя, а также многие другие акционеры и работники, получили от продажи акций и реальные деньги.
Участие двух других крупных акционеров - фирмы венчурных капиталов Andresseen Horowitz и предприятия IA Ventures - составляет 65 млн и 267 млн долларов соответственно.
Согласно анализу, проведенному порталом, продажа акций привела к появлению 33 новых миллионеров, а число участников с шестизначной долей участия выросло до 150-и.
В рейтинге самых богатых людей Эстонии за прошлый год, составленном изданием Äripäev, Кяэрманн и Хинрикус находились на первом и втором местах с 258,2 млн и 238,6 млн евро соответственно.