Пошли наперекор президенту: Рийгикогу принял непровозглашенный закон о тайной слежке

Рийгикогу повторно принял в среду в неизменном виде Закон о внесении поправок в Закон о Силах обороны, за проголосовали 53 члена Рийгикогу, а против — 31.

Напомним, что, согласно законопроекту, Силы обороны в рамках проверки могут собирать информацию о человеке, используя конспиративные приемы (то есть скрывая факт сбора информации), кроме того, у ведомства появится право проверять (в том числе тайно) личные данные людей, которых могут привлечь или уже привлекли к сотрудничеству.

В случае лиц, представляющих непосредственную угрозу сфере безопасности Сил обороны, можно тайно проверять личные данные, использовать подставные данные и конспиративные приемы, а также осуществлять тайную слежку, о которой необходимо предупреждать министра обороны или назначенного им чиновника, а также Полицию безопасности, как минимум за три дня до начала слежки.

Кроме того, право использовать подставных лиц и регистрировать подставные фирмы будет передано от министра командующему Силами обороны с сохранением за министром надзорных функций.

Президент: это нарушает основные права человека

7 марта президент Керсти Кальюлайд решила не провозглашать этот закон. По ее оценке, этот закон противоречит конституции.

«В нынешнем правовом пространстве полиции и КаПо предоставлено достаточно прав для проведения таких проверок, чтобы обеспечивать защиту зон безопасности Сил обороны и предотвращать возможную опасность. Расширение таких прав на Силы обороны непропорционально и существенно урезает основные права людей, находящихся в зоне безопасности или вблизи ее», - объяснила свое решение глава государства.

По ее словам, отдельный вопрос в том, достаточно ли у полиции ресурсов для выполнения этих задач. «Тем не менее, это недостаточное обоснование для предоставления права на секретную слежку. Проблемы с ресурсами должны решаться в ходе обсуждения бюджета», - считает Керсти Кальюлайд.

Что будет делать президент сейчас?

По словам пресс-секретаря президента Таави Линнамяэ, сейчас рано говорить, что в данной ситуации будет делать президент Керсти Кальюлайд.

«У президента после того, как решение Рийгикогу дойдет до нее, есть две недели, чтобы провозгласить закон или нет», - сказал Линнамяэ.