Ср, 29.05.2019
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  • Отказали тормоза, отлетело колесо: машину занесло на скорости 140 км/ч

Отказали тормоза, отлетело колесо: машину занесло на скорости 140 км/ч

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Honda Карела Тёлпа.

ФОТО: Karel Tölp

Волостной старейшина Хяэдемеэсте Карел Тёлп вместе с Мартином Вихманном решил принять участие в «Ралли Лиепая» в Латвии. На скорости 140 км/ч от его Honda Civic Type-R (LRC5) отвалилось колесо, у машины отказали тормоза. Она пролетела еще 250 метров, после чего остановилась во дворе дома, пишет Pärnu Postimees.

«На одной выбоине я нажал на тормоз, передний конец уткнулся в землю, и машину повело куда-то влево. Я как-то смог вернуть машину на дорогу, затем на другую сторону в поворот, затем, к счастью, прямо, и потом во двор дома», - вспоминает Тёлп счастливо окончившийся инцидент.

Зрители в результате происшествия не пострадали. «Только стоявшему в воротах охраннику пришлось отпрыгнуть», - рассказал Тёлп.

По словам раллиста, инцидент произошел во время первой попытки. Было пройдено около десяти километров, когда крепления амортизаторов оторвало при торможении.

ФОТО: Karel Tölp

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