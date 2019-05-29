Отказали тормоза, отлетело колесо: машину занесло на скорости 140 км/ч

Волостной старейшина Хяэдемеэсте Карел Тёлп вместе с Мартином Вихманном решил принять участие в «Ралли Лиепая» в Латвии. На скорости 140 км/ч от его Honda Civic Type-R (LRC5) отвалилось колесо, у машины отказали тормоза. Она пролетела еще 250 метров, после чего остановилась во дворе дома, пишет Pärnu Postimees.
«На одной выбоине я нажал на тормоз, передний конец уткнулся в землю, и машину повело куда-то влево. Я как-то смог вернуть машину на дорогу, затем на другую сторону в поворот, затем, к счастью, прямо, и потом во двор дома», - вспоминает Тёлп счастливо окончившийся инцидент.
Зрители в результате происшествия не пострадали. «Только стоявшему в воротах охраннику пришлось отпрыгнуть», - рассказал Тёлп.
По словам раллиста, инцидент произошел во время первой попытки. Было пройдено около десяти километров, когда крепления амортизаторов оторвало при торможении.