Отказали тормоза, отлетело колесо: машину занесло на скорости 140 км/ч

«На одной выбоине я нажал на тормоз, передний конец уткнулся в землю, и машину повело куда-то влево. Я как-то смог вернуть машину на дорогу, затем на другую сторону в поворот, затем, к счастью, прямо, и потом во двор дома», - вспоминает Тёлп счастливо окончившийся инцидент.