«Такого мы еще не видели»: сотрудников департамента поразил приехавший на проверку автомобиль

Департамент шоссейных дорог на своей странице в Facebook поделился забавным случаем: в приехавшем для прохождения техосмотра автомобиле была обнаружена неожиданная находка.
«В нашем бюро предрегистрационную проверку проходят разные автомобили, - пишет департамент. - Например, на прошлой неделе для проверки привезли автомобиль с весьма интересным дополнительным снаряжением — гнездом птицы. Вынуждены признать, что подобного наши работники еще не видели».
Meie büroodes läbivad registreerimiseelset kontrolli väga erinevad sõidukid. Näiteks eelmisel nädalal toodi...Опубликовано Maanteeamet Вторник, 28 мая 2019 г.