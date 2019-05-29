«Такого мы еще не видели»: сотрудников департамента поразил приехавший на проверку автомобиль

«В нашем бюро предрегистрационную проверку проходят разные автомобили, - пишет департамент. - Например, на прошлой неделе для проверки привезли автомобиль с весьма интересным дополнительным снаряжением — гнездом птицы. Вынуждены признать, что подобного наши работники еще не видели».