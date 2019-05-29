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  • «Такого мы еще не видели»: сотрудников департамента поразил приехавший на проверку автомобиль

«Такого мы еще не видели»: сотрудников департамента поразил приехавший на проверку автомобиль

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Иллюстративное фото.

ФОТО: Karoliine Aus

Департамент шоссейных дорог на своей странице в Facebook поделился забавным случаем: в приехавшем для прохождения техосмотра автомобиле была обнаружена неожиданная находка.

«В нашем бюро предрегистрационную проверку проходят разные автомобили, - пишет департамент. - Например, на прошлой неделе для проверки привезли автомобиль с весьма интересным дополнительным снаряжением — гнездом птицы. Вынуждены признать, что подобного наши работники еще не видели».

Meie büroodes läbivad registreerimiseelset kontrolli väga erinevad sõidukid. Näiteks eelmisel nädalal toodi...

Опубликовано Maanteeamet Вторник, 28 мая 2019 г.

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