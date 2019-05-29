Видео: автомобиль на полном ходу протаранил стену магазина

Видео было снято в понедельник после полудня, когда серебристый автомобиль врезался в стену благотворительного магазина Samaaria. Удар не был сильным и автомобиль смог после столкновения продолжить путь. Водитель уехал и никому не сообщил о ДТП, передает Pärnu Postimees .

Сотрудники магазина Samaaria узнали о случившемся только после звонка журналиста. Работники были в другой части магазина и не заметили случившегося. Завтра на место должен приехать директор магазина, который и решит, что предпринять в дальнейшем.