Ср, 29.05.2019
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Видео: автомобиль на полном ходу протаранил стену магазина

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Автомобиль протаранил стену.

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Сегодня пярнуский паб Aleksandri опубликовал в соцсетях видео, как водитель серебристого автомобиля при резком развороте теряет управление и врезается в стену магазина.

Видео было снято в понедельник после полудня, когда серебристый автомобиль врезался в стену благотворительного магазина Samaaria. Удар не был сильным и автомобиль смог после столкновения продолжить путь. Водитель уехал и никому не сообщил о ДТП, передает Pärnu Postimees.

Сотрудники магазина Samaaria узнали о случившемся только после звонка журналиста. Работники были в другой части магазина и не заметили случившегося. Завтра на место должен приехать директор магазина, который и решит, что предпринять в дальнейшем.

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