Видео: автомобиль на полном ходу протаранил стену магазина

Сегодня пярнуский паб Aleksandri опубликовал в соцсетях видео, как водитель серебристого автомобиля при резком развороте теряет управление и врезается в стену магазина.
Видео было снято в понедельник после полудня, когда серебристый автомобиль врезался в стену благотворительного магазина Samaaria. Удар не был сильным и автомобиль смог после столкновения продолжить путь. Водитель уехал и никому не сообщил о ДТП, передает Pärnu Postimees.
Сотрудники магазина Samaaria узнали о случившемся только после звонка журналиста. Работники были в другой части магазина и не заметили случившегося. Завтра на место должен приехать директор магазина, который и решит, что предпринять в дальнейшем.