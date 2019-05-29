Фото и видео: Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Рейсом из Варшавы он прилетел в международный аэропорт "Борисполь" в Киеве, где его встречают свыше сотни сторонников и большое количество журналистов, передает "Интерфакс".

На странице Саакашвили в Facebook велась прямая трансляция из аэропорта, снабженная подписью "Долгожданное возвращение".

Саакашвили уже прошел паспортный контроль. В терминале его встретили хлебом и солью, групповым исполнением гимна Украины и скандированием его имени.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, которого тот лишился в 2017 году по решению Петра Порошенко.