В тяжелом ДТП погиб пятилетний ребенок

Сегодня вечером произошла авария в Луунья, в уезде Тартумаа, в результате которой погиб пятилетний мальчик, который ехал во дворе на велосипеде и получил удар от фургона. Ребенок скончался на месте происшествия. Точные детали ДТП выясняются.
29 мая в 17.20 в Луунья на улице Пуйестеэ произошло ДТП: фургон, двигаясь задним ходом, с проезжей части во двор, наехал на маленького велосипедиста. В результате наезда ребенок получил тяжкие травмы. На место прибыла бригада скорой помощи, которая пыталась реанимировать ребенка, но, к сожалению, это не дало результата.
«Полиция выражает глубокое соболезнование родителям и близким мальчика», - сказал оперативный руководитель Лыунаской префектуры Вейко Ярва. «Трагический случай произошёл во дворе. По первоначальным данным водитель следил за движением своего фургона, но, по его словам, не увидел, откуда и как выехал ребёнок на велосипеде,» пояснил оперативный руководитель.
Водитель фургона управлял автомобилем в трезвом виде. Во время аварии светило солнце и дорожные условия были хорошими. Оперативный руководитель добавил, что это всё же первоначальные данные, все обстоятельства и причина аварии будут выяснены в ходе криминального делопроизводства.