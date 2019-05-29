США обвинили Россию в проведении тайных ядерных испытаний

Россия, вероятно, втайне проводит испытания ядерного оружия и таким образом нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДЗЯИ), заявил глава Разведывательного управления Минобороны США Роберт Эшли, передает Newsru со ссылкой на The Wall Street Journal.
"США полагают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания в той форме, которая подразумевает полный запрет на такие испытания ", - сказал Эшли, выступивший в среду с речью в Гудзонском университете в Вашингтоне, передает "Интерфакс".
"То, как мы понимаем процесс разработок ядерного оружия, приводит нас к мысли о том, что деятельность, связанная с российскими испытаниями, позволит ей (России - прим. ред.) улучшить свой потенциал в сфере ядерного оружия", - отметил он.
Газета отмечает, что это - первый случай, когда США обвиняют российскую сторону в неполном соблюдении ДЗЯИ.
WSJ также пишет, что согласно оценкам американской разведки, Россия в рамках модернизации ядерного арсенала, возможно, проводила на архипелаге Новая Земля испытания с использованием оружия крайне малой мощности.
В свою очередь представитель посольства РФ в Вашингтоне подчеркнул, что российские власти строго соблюдают положения договоров, к которым они присоединились, включая ДЗЯИ.
В апреле США заявили, что не намерены ратифицировать ДЗЯИ. Источник WSJ, близкий к Трампу, ранее сообщил, что президент не заинтересован в продолжении ядерных испытаний. Однако он будет вынужден пойти на это, если Россия или Китай начнут тестировать такие боеприпасы, передает "Дождь".