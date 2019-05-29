США обвинили Россию в проведении тайных ядерных испытаний

"США полагают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания в той форме, которая подразумевает полный запрет на такие испытания ", - сказал Эшли, выступивший в среду с речью в Гудзонском университете в Вашингтоне, передает "Интерфакс".

"То, как мы понимаем процесс разработок ядерного оружия, приводит нас к мысли о том, что деятельность, связанная с российскими испытаниями, позволит ей (России - прим. ред.) улучшить свой потенциал в сфере ядерного оружия", - отметил он.

Газета отмечает, что это - первый случай, когда США обвиняют российскую сторону в неполном соблюдении ДЗЯИ.

WSJ также пишет, что согласно оценкам американской разведки, Россия в рамках модернизации ядерного арсенала, возможно, проводила на архипелаге Новая Земля испытания с использованием оружия крайне малой мощности.

В свою очередь представитель посольства РФ в Вашингтоне подчеркнул, что российские власти строго соблюдают положения договоров, к которым они присоединились, включая ДЗЯИ.