Кадри Симсон: такой министр внешней торговли Эстонии не нужен

Если министр внешней торговли не выполняет своих рабочих обязанностей, такой министр не нужен, сказала руководитель фракции Центристской партии Кадри Симсон, пишет Äripäev.
Кадри Симсон сказала, что министр внешней торговли и инфотехнологий обязан общаться и поскольку Кинго сообщила, что собирается как можно реже участвовать в зарубежных поездках, эту работу должны будут выполнять премьер-министр или министр экономики, а у них и так большая нагрузка.
Симсон уточняет, что если министр не выполняет своих служебных заданий, то в таком министерском посту и нет смысла.
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