Ср, 29.05.2019
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Кадри Симсон: такой министр внешней торговли Эстонии не нужен

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Кадри Симсон.

ФОТО: Matti Kämärä

Если министр внешней торговли не выполняет своих рабочих обязанностей, такой министр не нужен, сказала руководитель фракции Центристской партии Кадри Симсон, пишет Äripäev

Кадри Симсон сказала, что министр внешней торговли и инфотехнологий обязан общаться и поскольку Кинго сообщила, что собирается как можно реже участвовать в зарубежных поездках, эту работу должны будут выполнять премьер-министр или министр экономики, а у них и так большая нагрузка.

Симсон уточняет, что если министр не выполняет своих служебных заданий, то в таком министерском посту и нет смысла.

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