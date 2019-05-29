Кадри Симсон: такой министр внешней торговли Эстонии не нужен

Кадри Симсон сказала, что министр внешней торговли и инфотехнологий обязан общаться и поскольку Кинго сообщила, что собирается как можно реже участвовать в зарубежных поездках, эту работу должны будут выполнять премьер-министр или министр экономики, а у них и так большая нагрузка.