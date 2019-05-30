На пароме Tallink вспыхнул пожар

По словам читателя Postimees, пожар вспыхнул между 21.50 и 22.00. В это время лайнер прибывал в таллиннский порт. "На пароме сработал сигнал тревоги, когда я спросил у экипажа, что происходит, сказали, что на пароме пожар, и команда занимается его тушением, - рассказал он. - Чувствовался запах дыма. Примерно к половине десятого команда сообщила, что пожар взяли под контроль и потушили".