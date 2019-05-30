Полиция проводит масштабный рейд по всей Эстонии

По словам ведущего специалиста по охране общественного порядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго, количество людей, использующих ремень безопасности год от года растет. "Однако заставляет беспокоиться беспечное поведение многих пассажиров автобусов, которые не пристегиваются ремнем безопасности даже тогда, когда водитель автобуса просит это сделать перед началом поездки, - сказала Лойго. - Если в автобусе на сиденье есть ремень безопасности, необходимо его использовать. В случае ДТП пристегнутый ремень безопасности позволит предотвратить серьезные травмы".

По словам Лойго, еще большее беспокойство вызывают водители, которые управляют транспортными средствами, отвлекаясь на различные смарт-устройства. "Зависимость от телефона - такая же серьезная проблема, как алкогольная или наркотическая зависимость, - отметила полицейский. - Каждый взрослый, который подвозит своих детей в школы и при этом переписывается в социальных сетях или говорит по телефону, должен задуматься, какой пример он подает своим детям. Одно из решений проблемы - поиск профессиональной помощи, потому что телефонная зависимость подвергает опасности как самого водителя, так и других участников движения".

"В течение тех секунд, когда взгляд водителя направлен на экран телефона, а не на происходящее на дороге, машина, в сущности, остается без водителя", - сказала майор полиции Сирле Лойго.