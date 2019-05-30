"Арсенал" разгромно проиграл "Челси" в финале Лиги Европы

Если в первом тайме команды счет суметь не открыли, то в начале второго "синие" за 11 минут, с 49-й по 60-ю, сумели забить три мяча и снять вопросы о победителе. Дублем отметился Эден Азар, а гол престижа у "Арсенала" провел Ивоби.

Поражение "Канониров" прервало победную серию в ЛЕ Уная Эмери, который до этого трижды играл в финале ЛЕ и трижды побеждал. Однако на следующий год "Арсенал" снова попробует выиграть Лигу Европы - поражение в финале оставило финишировавший пятым в АПЛ клуб без участия в Лиге чемпионов.