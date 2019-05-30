Чт, 30.05.2019
У нас должна быть полная нулевая толерантность [к ксенофобии], должно быть полностью неприемлемо оскорблять кого бы то ни было на улице. Все равно, пакистанец это, эстонец, китаец или немец. Мартин Хельме

"Арсенал" разгромно проиграл "Челси" в финале Лиги Европы

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Endisele koduklubile nüüd Chelsea särgis avavärava löönud Olivier Giroud osutab Eden Hazardile, kes säras finaalis kahe tabamusega.

ФОТО: Adam Davy / PA Wire/PA Images

"Челси" переиграл в финале Лиги Европы "Арсенал" 4:1 и принес Маурицио Сарри его первый в тренерской карьере трофей.

Если в первом тайме команды счет суметь не открыли, то в начале второго "синие" за 11 минут, с 49-й по 60-ю, сумели забить три мяча и снять вопросы о победителе. Дублем отметился Эден Азар, а гол престижа у "Арсенала" провел Ивоби.

Поражение "Канониров" прервало победную серию в ЛЕ Уная Эмери, который до этого трижды играл в финале ЛЕ и трижды побеждал. Однако на следующий год "Арсенал" снова попробует выиграть Лигу Европы - поражение в финале оставило финишировавший пятым в АПЛ клуб без участия в Лиге чемпионов.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ