На Украине разбился военный вертолет: пятеро погибших

"В результате авиационной катастрофы, по предварительной информации, погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)", - говорится в сообщении на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Как отмечается, связь с вертолетом была утеряна 29 мая в 23:27.

В настоящее время на месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы, а также для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины, проводятся следственно-оперативные действия.