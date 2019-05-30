На Украине разбился военный вертолет: пятеро погибших

Около села Сестрятин Радивиловского района (Ровенская обл.) Украины потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8, погибли четыре члена экипажа и командир, сообщает в четверг пресс-служба Сухопутных войск Украины.
"В результате авиационной катастрофы, по предварительной информации, погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)", - говорится в сообщении на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.
Как отмечается, связь с вертолетом была утеряна 29 мая в 23:27.
В настоящее время на месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы, а также для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины, проводятся следственно-оперативные действия.
Причины авиационной катастрофы выясняются.