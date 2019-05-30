Успешная интеграция эстонцев в Финляндии оказалась преувеличением

В Финляндии постоянно проживают 50 000 эстонцев - это 13% от общего числа иммигрантов, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

При этом данные исследования свидетельствуют о том, что зачастую эстонцы находятся в Финляндии в своей языковой среде, ходят к эстонским парикмахерам, эстонским врачам, не вступают в браки с финнами и не слишком активно учат финский язык.