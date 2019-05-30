Успешная интеграция эстонцев в Финляндии оказалась преувеличением

Эстонцы с трудом интегрируются в Финляндии, гласят данные последнего исследования.
В Финляндии постоянно проживают 50 000 эстонцев - это 13% от общего числа иммигрантов, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
Уровень безработицы среди всех иммигрантов составляет 21%, среди эстонцев - 13%.
При этом данные исследования свидетельствуют о том, что зачастую эстонцы находятся в Финляндии в своей языковой среде, ходят к эстонским парикмахерам, эстонским врачам, не вступают в браки с финнами и не слишком активно учат финский язык.
По словам профессора Тартуского университета Тийта Таммару, причина в том, что многие эстонцы едут в Финляндию только с целью заработка.