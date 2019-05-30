Чт, 30.05.2019
"Умные люди постановили, что эстонскую экономику нужно начать охлаждать". Майлис Репс

Успешная интеграция эстонцев в Финляндии оказалась преувеличением

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Многие эстонцы едут в Финляндию только с целью заработка.

ФОТО: Erik Prozes

Эстонцы с трудом интегрируются в Финляндии, гласят данные последнего исследования.

В Финляндии постоянно проживают 50 000 эстонцев - это 13% от общего числа иммигрантов, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Уровень безработицы среди всех иммигрантов составляет 21%, среди эстонцев - 13%. 

При этом данные исследования свидетельствуют о том, что зачастую эстонцы находятся в Финляндии в своей языковой среде, ходят к эстонским парикмахерам, эстонским врачам, не вступают в браки с финнами и не слишком активно учат финский язык. 

По словам профессора Тартуского университета Тийта Таммару, причина в том, что многие эстонцы едут в Финляндию только с целью заработка.

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