Чт, 30.05.2019
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Победой в Лиге Европы Эден Азар простился с "Челси"

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Chelsea's Eden Hazard during the Premier League match at Stamford Bridge, London. Picture date: 22nd April 2019. Picture credit should read: David Klein/Sportimage via PA Images

ФОТО: David Klein / Sportimage/PA Images

Полузащитник «Челси» Эден Азар переходит в «Реал»

Если не случится чего-то непредвиденного, мадридский клуб представит 28-летнего хавбека на «Сантьяго Бернабеу» 3 июня, в понедельник.

На этой неделе президент «Реала» Флорентино Перес подтвердил, что надеется подписать бельгийца в нынешнее межсезонье.

Сообщалось, что  «Челси» требует за Азара 130 миллионов фунтов вместе с бонусами. «Реал» готов заплатить чуть более 88 млн.

Сам Азар подтвердил информацию об уходе из клуба.

«Да, думаю, это прощание. Но в футболе никогда не знаешь.

Я всегда мечтал играть в премьер-лиге, я провел семь лет в одном из лучших клубов мира.

Сейчас, возможно, настало время для нового вызова», – сказал Азар в эфире BT Sport.

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