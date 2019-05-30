Победой в Лиге Европы Эден Азар простился с "Челси"

Если не случится чего-то непредвиденного, мадридский клуб представит 28-летнего хавбека на «Сантьяго Бернабеу» 3 июня, в понедельник.

На этой неделе президент «Реала» Флорентино Перес подтвердил, что надеется подписать бельгийца в нынешнее межсезонье.

Сообщалось, что «Челси» требует за Азара 130 миллионов фунтов вместе с бонусами. «Реал» готов заплатить чуть более 88 млн.

Сам Азар подтвердил информацию об уходе из клуба.

«Да, думаю, это прощание. Но в футболе никогда не знаешь.

Я всегда мечтал играть в премьер-лиге, я провел семь лет в одном из лучших клубов мира.