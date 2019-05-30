Чт, 30.05.2019
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Сотни спротсменов просят легализовать марихуаны

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A cannabis plant approaching maturity is photographed at the CannTrust Niagara Greenhouse Facility during the grand opening event in Fenwick, Ont., on Tuesday, June 26, 2018. The province is not happy with the opening of an unlicensed cannabis store on the Muscowpetung Saulteaux First Nation. THE CANADIAN PRESS/ Tijana Martin

ФОТО: Tijana Martin / The Canadian Press/PA Images

Во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) было направлено письмо с призывом исключить марихуану из списка запрещенных веществ. Его подписали более 150 бывших и действующих спортсменов, передает sports.ru.

«Мы обнаружили улучшение качества жизни благодаря каннабису и природным каннабиноидам – их применение дает терапевтическое и оздоровительное преимущество. Эти вещества должны быть доступны всем другим атлетам», – говорится в письме. 

В число спортсменов, подписавших письмо, входят боксер Майк Тайсон, игроки в американский футбол Джейк Пламмер и Рики Уильямс, а также велогонщик Флойд Лэндис. 

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