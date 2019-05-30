Сотни спротсменов просят легализовать марихуаны

Во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) было направлено письмо с призывом исключить марихуану из списка запрещенных веществ. Его подписали более 150 бывших и действующих спортсменов, передает sports.ru.
«Мы обнаружили улучшение качества жизни благодаря каннабису и природным каннабиноидам – их применение дает терапевтическое и оздоровительное преимущество. Эти вещества должны быть доступны всем другим атлетам», – говорится в письме.
В число спортсменов, подписавших письмо, входят боксер Майк Тайсон, игроки в американский футбол Джейк Пламмер и Рики Уильямс, а также велогонщик Флойд Лэндис.