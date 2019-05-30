Галерея: начат второй этап развития городка Ноблесснера - жемчужины приморского Таллинна

В течение ближайших лет на территории портового городка Ноблесснера будет построено шесть новых многоквартирных жилых домов и проведена реновация здания бывшего завода подводных лодок. Здание, где когда-то была электростанция, к лету 2020 года будет реконструировано и превращено в офисное и частично жилое, а в помещениях бывшей котельной расположатся коммерческие площади. Также будет продолжено развитие яхтенного порта.

По словам директора по развитию недвижимости BLRT Grup Ивара Пийрсалу, развитие портового городка ведется быстрыми темпами. «В течение последних двух лет исторические промышленные здания городка реконструированы и превращены в коммерческие площади, офисы, галереи и рестораны. Завершен первый этап строительства жилого комплекса, многое сделано для развитии инфраструктуры городка», - сказал Пийрсалу.

Немного истории Городок Ноблесснера находится в Пыхья-Таллинне, у моря, возле Летной гавани. В 1912 году предприниматели из Санкт-Петербурга - племянник Альфреда Нобеля Эммануил Нобель и собственник завода по изготовлению торпед Артур Лесснер основали здесь завод по строительству подводных лодок для обслуживания морского флота Российской империи. В 1913 – 1917 на заводе было построено 12 современных подводных лодок. С обретением Эстонией независимости строительство подводных лодок прекратилось, однако строительство и ремонт судов продолжались здесь вплоть до августа 2018 года.

Сегодня в портовом городке Ноблесснера расположены исторические промышленные здания, променады, яхтенный порт, идет развитие жилых и коммерческих площадей. Здесь проводятся различные культурные и бизнес-мероприятия.

«Этим летом будут завершены работы по реновации здания бывшего литейного цеха и находящегося рядом бывшего цеха по производству навигационного оборудования. Осенью здесь откроются центр искусств Kai и центр открытий PROTO. Для посетителей портового городка будет открыта парковка на 200 мест. В яхтенном порту строится новый волнорез, скоро завершатся работы по реновации причалов», - поделился Пийрсалу намеченными планами.

BLRT Grupp вместе с Merko Ehitus Eesti построят шесть новых жилых домов, где будет в общей сложности 330 квартир, а около 4000 м² будет отведено под торговую и бизнес-площадь.

Архитектурные конкурсы завершены, сейчас ведется проектирование и идет подготовка к ходатайству о выдаче права на застройку. Первый жилой дом нового этапа планируется построить к концу 2021 года, остальные – в 2022 году.

По словам директора по развитию строительного отдела Merko Ehitus Eesti Тийта Куузика, интерес к портовому городку как к месту для проживания высокий. «Городок Ноблесснера – это единственный район Таллинна, где вблизи моря идет обустройство полноценной жилой среды с парками, променадами, создаются разнообразные возможности досуга, развиваются коммерческие площади. На очередном этапе развития будет завершено строительство зданий по проектам ведущих эстонских архитектурных бюро, где основной акцент сделан на удобство квартир», - сказал Куузик.

Автор проекта по реновации здания по адресу Аллвеэлаева, 4 – архитектурное бюро Pluss. Это бюро также спроектировало жилые здания, строительство которых относится к первому этапу развития жилищного комплекса городка. Возле исторического парка по адресу Леннусадама, 3 / Весиленнуки, 18 будет построено пять многоквартирных жилых домов, конкурс на проектирование которых выиграло архитектурное бюро KOKO Arhitektid.