Фото: в цеху Tallegg лопнула труба с аммиаком, эвакуированы несколько сотен человек
На расположенном в Табасалу производстве концерна мясной промышленности HKScan Estonia лопнула аммиачная труба, примерно 200 человек были эвакуированы.
По сообщению Спасательного департамента, в 8:52 стало известно, что в поселке Табасалу в волости Харку лопнула расположенная на крыше производства аммиачная труба.
Было эвакуировано примерно 200 работников. По первоначальным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты.
По словам фотографа Postimees, двух человек доставили на медосмотр, но, к счастью, никто из них серьезно не пострадал. Как рассказали эвакуированные работники, труба лопнула в холодильной установке, но поскольку в производственном здании больших запасов аммиака нет, утечка не должна стать большой проблемой.