Фото: в цеху Tallegg лопнула труба с аммиаком, эвакуированы несколько сотен человек

По сообщению Спасательного департамента, в 8:52 стало известно, что в поселке Табасалу в волости Харку лопнула расположенная на крыше производства аммиачная труба.

По словам фотографа Postimees, двух человек доставили на медосмотр, но, к счастью, никто из них серьезно не пострадал. Как рассказали эвакуированные работники, труба лопнула в холодильной установке, но поскольку в производственном здании больших запасов аммиака нет, утечка не должна стать большой проблемой.