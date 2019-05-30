Подробно: на какие хитрости идут злостные нарушители, чтобы свалить вину за ДТП на неопытных водителей

Неумолимая статистика подтверждает, что каждый день происходит около ста дорожных происшествий, о которых сообщают в страховые общества. Как правило, водитель, попавший в аварию, сразу знает, почему она случилась и по чьей вине был нанесен ущерб. К сожалению, каждый год в страховую компанию поступает также бесчисленное количество таких случаев, где под давлением противоположной стороны ответственность на себя берет не тот водитель.
По словам руководителя рисков страховой компании ERGO Кайдо Нааритса, более трети всех случаев по дорожному страхованию происходит на парковках. Поэтому особенно внимательными следует быть во время движения именно там. «Одна из самых распространенных опасных ситуаций связана с пропуском других участников движения на парковке. Если дорожные знаки не указывают по-другому, на парковке действует правило правой руки. Если в центре парковки прочерчена дорога, то и она без дополнительных знаков дорожного движения не меняет правила преимущественного права проезда», - сказал Нааритс. В то же время правило правой руки не распространяется на тех водителей, которые сдают назад на парковочное место или выезжают из него. Они должны уступать дорогу всем другим, в том числе и пешеходам.
Вторая ситуация, которая часто вызывает споры, - когда на трехполосном шоссе два водителя, двигающиеся по двум крайним полосам, начинают одновременно перестраиваться в центральную полосу движения. В такой ситуации также действует правило правой руки, то есть дорогу нужно уступить водителю, перестраивающемуся с правой стороны. На городских дорогах очень распространена ситуация, когда водители испытывают трудности именно при определении преимущественного права.
Вышеперечисленные ситуации в первую очередь усложняет тот факт, что большинство водителей недостаточно хорошо знают ПДД. Это в свою очередь дает более настойчивым водителям или водителям с более внушительным стажем вождения возможность манипулировать второй стороной и заставить ее взять вину на себя. «Когда после столкновения из другого автомобиля выпрыгивает разъяренный водитель и кричит: „Что ты наделал“ или „Ты что не знаешь правила, что выскочил передо мной“, некоторые неопытные водители начинают сомневаться в себе и без длинных разговоров берут вину на себя», подтвердил Кайдо Нааритс.
Если после этого оформлены документы и вина подтверждена подписью, потом уже сложно что-то изменить. Нааритс советует в этой ситуации все же сохранять спокойствие и помнить, что если водитель не совсем уверен в себе, лучше обратиться в полицию, а не признавать себя виновным в сомнительной ситуации. Всегда также можно спросить совет и помощь у какой-либо третьей стороны, например, у свидетелей происшествия, показания которых также нужно зафиксировать.
Отзывчивость может быть наказуема
Есть также случаи, когда водители, которые виноваты, сознательно выбирают такую стратегию, что они опаздывают на работу, и они как бы берут вину на себя и обмениваются контактами, и договариваются о том, что зафиксируют произошедшее позже. «Так необходимые документы на месте происшествия не оформляются, и позднее, обращаясь в страховое общество, оба водителя дают разные показания. Таким образом, уже невозможно установить водителя, по чьей вине произошла авария, и водитель, который на самом деле является пострадавшей стороной, оказывается в неприятной ситуации», - сказал руководитель рисков страхового общества ERGO.
Нааритс отметил, что для установления виновника не всегда достаточно того, что одна сторона признает себя виновной на месте происшествия и просто подпишет что-то. Нередко имеет место быть и такой вариант поведения, когда виновный водитель предлагает для оформления документов проехать до ближайшей заправки, чтобы не мешать движению на месте происшествия. К сожалению, потом единого мнения не найти, и о признании вины речи не идет. А автомобили, которые совершили аварию, уже уехали с места происшествия и произошедшее уже невозможно зафиксировать задним числом.
Также бывают ситуации, когда у виновника аварии в момент происшествия не было действующего полиса дорожного страхования, и он предлагает, что сейчас купит полис, и тогда при регистрации случая у страховщика можно было бы дату совершения происшествия передвинуть вперед. «Некоторые отзывчивые водители идут навстречу таким просьбам, не осознавая того, что речь идет о страховом мошенничестве, которое в результате оставит потерпевшего без страхового возмещения. Поэтому обязательно следует избегать обманов разного вида и не идти у них на поводу. Даже тогда, когда на первый взгляд цель кажется благородной. Здесь нужно также подчеркнуть, что когда у виновника аварии на момент ее совершения отсутствует ущерб, у потерпевшего все равно есть право получить возмещение, будь то возмещение от страховщика виновного или из фонда дорожного страхования. Из-за боязни не получить возмещение не стоит поддаваться этим страхам», - объяснил Нааритс.
По словам руководителя рисков ERGO, в каждой ситуации самое важное зафиксировать на месте аварии, как и при каких обстоятельствах произошло происшествие, описать схему дорожно-транспортного происшествия и добавить к этому объяснения водителей. Письменно оформленный документ исключает, что одна из сторон позднее сможет дать противоречивые показания. Кроме того, при заполнении бланка об уведомлении о дорожно-транспортном происшествии было бы хорошо запечатлеть положения автомобилей и повреждения, например, на камеру мобильного телефона.
Несмотря на то, что явилось причиной аварии, руководитель по рискам страхового общества ERGO Кайдо Нааритс призывает водителей считаться на дорогах друг с другом: «Часто, например, связанные с перестроением аварии можно на самом деле избежать. Иногда это означает то, что водитель, обладающий преимущественным правом проезда, не всегда сможет первым совершить желаемый маневр, но в этом случае не пострадают люди и автомобили, и споров на тему, кто виноват, также станет меньше. Потерянные десять секунд в этот момент могут означать часы сэкономленного времени, которое не будет потрачено на споры и делопроизводство, ремонт автомобиля или на свое лечение».