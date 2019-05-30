Подробно: на какие хитрости идут злостные нарушители, чтобы свалить вину за ДТП на неопытных водителей

По словам руководителя рисков страховой компании ERGO Кайдо Нааритса, более трети всех случаев по дорожному страхованию происходит на парковках. Поэтому особенно внимательными следует быть во время движения именно там. «Одна из самых распространенных опасных ситуаций связана с пропуском других участников движения на парковке. Если дорожные знаки не указывают по-другому, на парковке действует правило правой руки. Если в центре парковки прочерчена дорога, то и она без дополнительных знаков дорожного движения не меняет правила преимущественного права проезда», - сказал Нааритс. В то же время правило правой руки не распространяется на тех водителей, которые сдают назад на парковочное место или выезжают из него. Они должны уступать дорогу всем другим, в том числе и пешеходам.

Вторая ситуация, которая часто вызывает споры, - когда на трехполосном шоссе два водителя, двигающиеся по двум крайним полосам, начинают одновременно перестраиваться в центральную полосу движения. В такой ситуации также действует правило правой руки, то есть дорогу нужно уступить водителю, перестраивающемуся с правой стороны. На городских дорогах очень распространена ситуация, когда водители испытывают трудности именно при определении преимущественного права.

Вышеперечисленные ситуации в первую очередь усложняет тот факт, что большинство водителей недостаточно хорошо знают ПДД. Это в свою очередь дает более настойчивым водителям или водителям с более внушительным стажем вождения возможность манипулировать второй стороной и заставить ее взять вину на себя. «Когда после столкновения из другого автомобиля выпрыгивает разъяренный водитель и кричит: „Что ты наделал“ или „Ты что не знаешь правила, что выскочил передо мной“, некоторые неопытные водители начинают сомневаться в себе и без длинных разговоров берут вину на себя», подтвердил Кайдо Нааритс.

Если после этого оформлены документы и вина подтверждена подписью, потом уже сложно что-то изменить. Нааритс советует в этой ситуации все же сохранять спокойствие и помнить, что если водитель не совсем уверен в себе, лучше обратиться в полицию, а не признавать себя виновным в сомнительной ситуации. Всегда также можно спросить совет и помощь у какой-либо третьей стороны, например, у свидетелей происшествия, показания которых также нужно зафиксировать.

Отзывчивость может быть наказуема