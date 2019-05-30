Финн попал в мусоровоз и позвонил оттуда в службу спасения

Вчера в Турку произошел неординарный случай. Все началось с того, что во дворе одного из домов мужчина копался в мусорном баке, очевидно, полностью находясь внутри него. В это время приехал мусоровоз и опрокинул содержимое бака вместе с несчастным в кузов. Водитель даже не подозревал, что в контейнере находится человек, пишет Yle.
Мужчина, обнаружив себя в неожиданном и не очень желанном месте, смог позвонить в экстренную службу. Это произошло примерно в полвторого дня. Спасателям удалось довольно быстро по сигналу GPS обнаружить местоположение машины, и ее остановили на улице Туотекату в Райсио.
После вызволения мужчины из мусоровоза у него обнаружили незначительные травмы, но он был в сознании. Пострадавшего отвезли для медицинского обследования в больницу.