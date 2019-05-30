Финн попал в мусоровоз и позвонил оттуда в службу спасения

Вчера в Турку произошел неординарный случай. Все началось с того, что во дворе одного из домов мужчина копался в мусорном баке, очевидно, полностью находясь внутри него. В это время приехал мусоровоз и опрокинул содержимое бака вместе с несчастным в кузов. Водитель даже не подозревал, что в контейнере находится человек, пишет Yle.