Фото: однокомнатная квартира в Пыхья-Таллинне ищет хозяина

Квартира, на которую предлагает обратить внимание портал Kodustiil, скорее всего, и будет выглядеть, как на 3D-фотографиях, приложенных к объявлению о продаже. А если нет?
Квартира площадью 27,8 квадратных метров реновирована и выглядит значительно большей, чем она есть на самом деле. Благодаря перепланировке, проект которой мы и видим на компьютерной графике.
К реновированой квартире прилагается бокс в подвале. А что касается парковки, то вокруг дома вполне достаточно места.
Коммунальные платежи умеренны на протяжении всего года: летом они достигают 50 евро, а в самые холодные зимние месяцы не превышают ста.
Изучить объявление можно на странице портала недвижимости KV.EE.