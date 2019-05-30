Фото: однокомнатная квартира в Пыхья-Таллинне ищет хозяина

Квартира площадью 27,8 квадратных метров реновирована и выглядит значительно большей, чем она есть на самом деле. Благодаря перепланировке, проект которой мы и видим на компьютерной графике.

ФОТО: KV.EE

К реновированой квартире прилагается бокс в подвале. А что касается парковки, то вокруг дома вполне достаточно места.

ФОТО: KV.EE

Коммунальные платежи умеренны на протяжении всего года: летом они достигают 50 евро, а в самые холодные зимние месяцы не превышают ста.