Чт, 30.05.2019
"Умные люди постановили, что эстонскую экономику нужно начать охлаждать". Майлис Репс

Фото: однокомнатная квартира в Пыхья-Таллинне ищет хозяина

ФОТО: KV.EE

Квартира, на которую предлагает обратить внимание портал Kodustiil, скорее всего, и будет выглядеть, как на 3D-фотографиях, приложенных к объявлению о продаже. А если нет?

Квартира площадью 27,8 квадратных метров реновирована и выглядит значительно большей, чем она есть на самом деле. Благодаря перепланировке, проект которой мы и видим на компьютерной графике. 

ФОТО: KV.EE

К реновированой квартире прилагается бокс в подвале. А что касается парковки, то вокруг дома вполне достаточно места. 

ФОТО: KV.EE

Коммунальные платежи умеренны на протяжении всего года: летом они достигают 50 евро, а в самые холодные зимние месяцы не превышают ста. 

Изучить объявление можно на странице портала недвижимости KV.EE.

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