Чт, 30.05.2019
Не мы начали эту войну! Не мы начали, но нам эту войну заканчивать. Владимир Зеленский
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Новый лот на интернет-аукционе оsta.ee - бревенчатый дом по сходной цене

Новый лот на интернет-аукционе оsta.ee - бревенчатый дом по сходной цене

ФОТО: osta.ee

Хозяин рубленного бревенчатого дома, расположенного в Ида-Вирумаа, ищет на аукционе osta.ee покупателя, которому нужна дача или надворная постройка, пишет портал Kodustiil.

Построенный в 1960-х годах в стиле старинной риги бревенчатый дом требует ремонта, но вполне пригоден для использования. Правда, новому хозяину придется разобрать его по бревнышку и перевезти на свою территорию.

ФОТО: osta.ee

Площадь дома - 78 квадратных метров. На сегодняшний день за дом просят всего 150 евро. Аукцион продлится до 1 июня. Подробности находятся ЗДЕСЬ. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ