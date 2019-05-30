Новый лот на интернет-аукционе оsta.ee - бревенчатый дом по сходной цене

Хозяин рубленного бревенчатого дома, расположенного в Ида-Вирумаа, ищет на аукционе osta.ee покупателя, которому нужна дача или надворная постройка, пишет портал Kodustiil.
Построенный в 1960-х годах в стиле старинной риги бревенчатый дом требует ремонта, но вполне пригоден для использования. Правда, новому хозяину придется разобрать его по бревнышку и перевезти на свою территорию.
Площадь дома - 78 квадратных метров. На сегодняшний день за дом просят всего 150 евро. Аукцион продлится до 1 июня. Подробности находятся ЗДЕСЬ.