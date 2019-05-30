Невозможно терпеть этот холод: жители Эстонии рванули на жаркие курорты

«Если в начале мая мы продавали горячие предложения по очень хорошим ценам, то сейчас из-за прохладной погоды спрос снова возрос, - отметила специалист по маркетингу компании Go Travel Ану Ване. - Можно сказать, что погода предстоящих нескольких недель определит, как пройдет это лето путешествий – если прохладная погода продолжится, места на летние рейсы закончатся и если туроператоры не добавят вылеты, то никаких горячих предложений больше не будет. Рынок реагирует очень быстро».

Специалист по туризму поясняет, что погода оказывает влияние как на продажу туров на ближайшее время, так и на раннее бронирование рейсов. «Прохладная погода делает тему путешествий для людей более актуальной, и число запросов сразу возрастает, причем бронируются как ближайший летний отпуск, так и зимние „солнечные“ рейсы», - сказала Ване.

В тройку самых популярных направлений поездок сейчас входят Турция, Греция и Болгария, за которыми следуют Тунис и Черногория. Среди зимних рейсов лидируют Египет и Канарские острова.

«Турция по-прежнему привлекает очень хорошим соотношением цены и качества, а также подходящими для семейного отдыха отелями. Греция – большим ассортиментом целей, среди которых туристы отдают предпочтение островам и достопримечательностям. Козырем Болгарии является сверхдешевая местная жизнь, которая является наиболее значимым аргументом, прежде всего, для молодежи», - добавила Ване.

Например сегодня можно приобрести недельные турпакеты на остров Корфу, без питания за 215 евро, Болгарию с завтраками за 219 евро или Турцию с питанием по системе «все включено» за 275 евро. «Это все горящие путевки и на как долго этих цен хватит, невозможно предугадать», - сказала Ване.

Льготные цены обусловлены несколькими обстоятельствами. «Во-первых, в части Туниса чувствуется, что люди избегали заранее бронировать это направление. У туроператоров самолеты еще до конца не заполнены, а потому последние места продаются очень дешево», - объясняет Ване.

«Турецкое направление предлагает сейчас так много туроператоров и на такое большое количество вылетов (даже по несколько раз в день), то свободных мест в самолетах остается много, и потому цены очень низкие. Часто предлагают по очень хорошей цене рейсы от трех до пяти дней, что вызвано тем, что клиенты приобретают обычные долгие пакеты отдыха, а в самолетах остаются отдельные свободные места, которые нужно реализовать», - отмечает представитель Go Travel. По ее словам, за горячими предложениями стоит следить на сайтах турфирм и их страницах в Facebook.