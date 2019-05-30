Фото: в остановленном для проверки Mercedes обнаружили килограмм кокаина

По сообщению Налогово-Таможенного департамента, после проведенного анализа рисков был остановлен Mercedes-Benz S-класса с немецкими регистрационными номерами. За рулем был 34-летний гражданин Эстонии. Наркотики нашли в ходе осмотра под крышкой над приборной панелью. Упаковки с кокаином были облиты моторным маслом, чтобы сбить с толку наркоищейку.