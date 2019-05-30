Фото: в остановленном для проверки Mercedes обнаружили килограмм кокаина

Сотрудники отдела расследований Налогово-таможенного департамента в конце апреля задержали в Пярнумаа въехавший в Эстонию через пограничный пункт Яэрья автомобиль. В машине обнаружили около килограмма кокаина высокой степени очистки и небольшое количество марихуаны и семян конопли, пишет Pärnu Postimees.
По сообщению Налогово-Таможенного департамента, после проведенного анализа рисков был остановлен Mercedes-Benz S-класса с немецкими регистрационными номерами. За рулем был 34-летний гражданин Эстонии. Наркотики нашли в ходе осмотра под крышкой над приборной панелью. Упаковки с кокаином были облиты моторным маслом, чтобы сбить с толку наркоищейку.
Доход от продажи такого количества наркотика мог составить до 150 000 евро.
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