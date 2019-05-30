Полиция разыскивает сбежавшую из дома призрения 40-летнюю женщину

По словам участкового полицейского Выру Мирьям Уйбо, сегодня утром сотрудники дома призрения заметили, что комната Тийи пуста. «Больничный персонал считает, что Тийа ушла из дома призрения еще вчера вечером или ночью. Неизвестно, куда она могла направиться», - сказала Уйбо. Собранная к настоящему моменту информация дает основание предполагать, что разыскиваемая могла отправиться в окрестности Торма или Вирувере в Ярвамаа, где у нее живут близкие. «Мы общались с близкими Тийи, но, к сожалению, в этом уезде женщину пока никто не видел», - добавила Уйбо.

Информация об исчезновении Тийи и ее возможных маршрутах была передана всем патрулям. Кроме того, сотрудники дома призрения и полиция в течение последних часов прочесали окрестности больницы. Поиски продолжаются.

Известно, что Тийа взяла с собой мобильный телефон, но он отключен. По словам персонала больницы, Тийа ходит слегка сгорбившись, а чтобы добраться до места, она может голосовать на дороге.

Приметы пропавшей: рост 160 см, среднее телосложение и длинные волосы, которые она заплетает в косу. Уходя из дома призрения, на ней была серая куртка.