В эстонском авиасекторе обновляется руководство, но перемен ждать не стоит

В конце января в должность вступил новый глава Департамента авиации Райт Калда. С июня приступает к работе новый председатель правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике. Вероятно, уже на этой неделе объявят имя нового главы Nordica. Идут поиски руководства для акционерного общества Lennuliiklusteenindus и ректора Эстонской авиационной академии, которые должны завершиться летом.

За исключением академии, все учреждения принадлежат государству. "От новых руководителей мы, безусловно, ждем, что они возьмут на себя инициатву в эстонской авиации, поскольку всё это - якорные предприятия", - сказал вице-канцлер по транспорту Министерства экономики и коммуникаций Ахти Кунингас.

По его словам, руководителям сектора авиации предстоит ответить на вопросы, как привлечь в Эстонию больше людей, товаров и межконтинентальных рейсов; как помочь эстонским фирмам по авиационному обслуживанию расшириться; как использовать потенциал проекта Rail Baltic. "Это темы, предполагающие сотрудничество и смекалку всех участников", - сказал вице-канцлер.

Латвия служит примером

Именно недостаток сотрудничества считается одной из главных бед эстонской авиации. Например, бывшие руководители Nordica Яан Тамм и Свен Кукемельк в конце прошлого года говорили, что, хотя в Эстонии много учреждений связанных с авиацией, каждое из них тянет одеяло на себя. В то же время, у государства как собственника отсутствует здоровый обзор, раскритиковали они.

В сравнение они привели Латвию, где прибыль аэропорта и государственной авиакомпании Air Baltic намного ниже, чем в Эстонии, но все довольны, потому что Air Baltic стала крупнейшей авиакомпанией в регионе, а аэропрт Риги - важным транспортным узлом Балтийских стран.

По словам Тамма и Кукемелька, в Эстонии же можно привести ряд примеров, когда аэропорт отдавал предпочтение иностранным перевозчикам, делая им более выгодные предложения, чем фирме Nordica. Таллиннский аэропорт эти утверждения отвергает.

Отсутствие должного сотрудничества признал и председатель совета Nordica Тоомас Тийвель. "Я согласен, что оно не так хорошо налажено, как могло бы быть. Мы - маленькое государство и никуда от этого не денемся", - сказал он.

Может ли вступление в должность новых руководителей всех авиапредприятий означать новое начало? "Я думаю, что ничего драматического не произойдет", - ответил Тийвель.

Новые руководители обживаются

Глава совета Таллиннского аэропорта Мяртен Вайкмаа также считает, что, поскольку авиация - сфера весьма специфическая, не стоит сразу ждать перемен с приходом новых руководителей. "Прежде всего, примерно полгода они будут обживаться. Потом потихоньку начнут дейстовать", - предположил он.

Он согласен с тем, что в части развития национального авиасектора южные соседи оказались успешнее нас. "У них есть четкое видение, как вытащить Air Baltic. К тому же, им очень везло", - сказал Вайкмаа. Он признал, что для минэкономики авиация в последние годы не была в приоритете. "Были другие вещи, например, Rail Baltic", - сказал председатель совета.

По его словам, Таллиннский аэропорт и Nordica хорошо уживаются. "Нужно считаться с тем, что сферу регулируют законы Евросоюза, вследствие чего мы не можем отдавать предпочтение одной фирме перед другой", - пояснил Вайкмаа.

Слишком много плохих новостей

Одна из проблем эстонского авиационного сектора заключается в том, что в прессе появляются слишком негативные новости о фирме Nordica, считает глава Эстонского авиационного кластера Кристо Рейнсалу.

"Конечно, очень сильно помогло бы, если бы в масс-медиа появлялось поменьше новостей о том, как кто-то где-то застрял, пользуясь услугами Nordica. C каждым может случиться", - говорит Рейнсалу.

"Нужно видеть общую картину. Я не понимаю, зачем мы только сами себя параноидально ругаем", - добавил он.