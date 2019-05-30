Осторожно, угонщики! На этот тип автомобилей открыли охоту

Неделю назад в Харьюмаа угнали Toyota RAV4 и Audi, а вчера в Тартумаа была угнана Toyota Land Cruiser. Машину вместе с водителем задержали в Латвии, подробности других преступлений полиция пока выясняет.

«Угон дорогих автомобилей, как правило, связан с приграничной деятельностью, и полиция проделала последовательную работу, чтобы приструнить профессиональных угонщиков из соседних стран», - сказал руководитель криминального бюро Лыунаской префектуры Меэлис Саарепуу. В первую очередь воры предпочитают автомобили с системой бесключевого доступа. С помощью специальных устройств угонщики увеличивают радиус сигнала ключа, быстро получают контроль над автомобилем и уезжают.

«На более ценные автомобили следует по возможности установить дополнительные системы безопасности, которые усложнили бы совершение кражи. Кроме того, по возможности автомобиль следует парковать в освещенном месте, попадающем в поле зрения камер видеонаблюдения», - сказал Саарепуу. Он добавил, что самый простой способ защитить свою машину - хранить смарт-ключ в металлической коробке или в фольге, которая препятствует перехвату сигнала.