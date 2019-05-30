Себя Левитс считает национально настроенным центристом с либеральными и социально ориентированными взглядами.

«Есть области, в которых я настроен социально: социальное неравенство надо уменьшать, государство должно поддерживать малообеспеченных. Но я либерал в том смысле, что современная демократия и современная конституция либеральны по сути, потому что подразумевают гражданские свободы», - рассказывает Левитс.

«Я консервативен, поскольку считаю, что новые идеи надо проверить - лучше ли они старых. Я национален. Думаю, что в современном мире очень важна национальная идентичность, которая помогает сформировать связь с государством, - говорит президент. - Я за единый государственный язык и единую школьную систему».

Около 40% жителей Латвии считают своим родным языком русский. Около 30% называют себя русскими.

Германский латыш

Левитс родился в Риге в 1955 году, учился в русской школе. В 70-х с семьей переехал в Германию, там получил образования юриста. Уже в конце 80-х он включился в политическую жизнь Латвии, стал активистом движения за восстановление независимости - Атмоды.

Левитс - автор проекта декларации о восстановлении независимости, был министром юстиции в начале 90-х, депутатом парламента, послом Латвии в Германии, Австрии и Швейцарии, стал первым представителем страны в Европейском суде по правам человека.

Последние 15 лет новоизбранный президент занимал должность судьи Суда Европейского союза, жил в Люксембурге. Оторванным от Латвии Левитс себя не считает: «В современном мире с его коммуникациями это не проблема. Я все это время участвовал в социальной, политической и правовой жизни страны».

Всё как в ЕС

Отношения с соседями, в том числе с Россией, Левитс собирается формировать на основе принципов добрососедства и соблюдения международных норм. Россия, по его словам, эти нормы нарушает на Украине и в Грузии.

Выходить за рамки общеевропейской линии по отношению к восточным соседям он не намерен - так, по словам Левитса, позиция Латвии будет сильнее. «Я полностью согласен с позицией ЕС», - говорит он, отвечая на вопрос о российской агрессии.

Он готов отправиться в Москву, как это сделала президент Эстонии Керсти Кальюлайд - если были бы сигналы, что это может дать какой-то результат.

«Если нужна дипломатическая работа, то, конечно. А просто съездить поговорить - стране от этого никакой пользы», - признается в беседе новоизбранный президент.

Левитс не поддерживал идею о том, что Латвия должна быть мостом между Западом и Востоком. «Никакого моста. Мы - Запад. На мосту или под мостом пускай сидят другие. Мы - часть Запада», - цитирует Левитса сайт его сторонников.

Заниматься экспортом демократии на постсоветском пространстве он не намерен, говорит, что импульс должен идти изнутри, а простой экспорт, по его мнению, - не слишком удачное занятие.

Авторитетный юрист

Эгил Левитс - безусловный авторитет в латвийских юридических кругах, он участвовал в разработке Уголовно-процессуального закона и закона о государственном управлении.

На посту президента Левитс намерен заниматься вопросами сплочения общества: как по этнической, так и по социальной линии. Он считает, что в Латвии довольно мало внимания уделяется борьбе с домашним насилием, которое, как правило, обращено против женщин и детей. Тут, по его словам, надо было бы работать больше.

А вот брак он считает союзом между мужчиной и женщиной.

Латвия - страна латышей?

Пять лет назад латвийский парламент принял преамбулу к конституции, которая спровоцировала волну скандалов. Автором преамбулы был Эгилс Левитс.

В ней говорится о создании латвийского государства «для гарантирования существования и развития латышской нации, культуры и языка». Парламентская оппозиция и ряд общественных деятелей восприняли эти слова как основание для создания двух сортов жителей Латвии: латыши и не-латыши.

«Политически легитимизируется концепция о том, что формально все граждане равны, но некоторые равнее. Те, кто принадлежат к латышскому народу, это первый сорт. Второй - все остальные», - говорил тогда Русской службе Би-би-си депутат сейма и правозащитник Борис Цилевич.

Левитс не считает, что Латвия - страна латышей: «Нет, Латвия - страна граждан Латвии».

Новоизбранный президент подчеркивает: «Латвия - единственная страна, которую латыши считают своим домом». Он полагает, что раскалывать общество на разные национальности нельзя.

«Мы все - граждане Латвии, у нас есть общий язык, но есть часть, у которых есть еще один язык - если, например, на нем говорят дома», - говорит президент.

По его словам, это надо поддерживать, но не ценой общего языка и культуры: «Не может быть ситуации, когда люди не понимают по-латышски. Я против такой изоляции».

Говорить по-русски Левитс готов, например, на каком-то русском культурном мероприятии - это, по его словам, было бы вежливо. В остальном он предпочитает общаться на государственном языке.

9 мая Левитс празднует День Европы - об этом он напомнил бы всем латвийцам, которые празднуют День Победы. «Для нас, латышей, эта война закончилась только в 1990-1991 году», - сказал он в интервью газете NRA.