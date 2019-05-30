Эгил Левитс

ФОТО: LETA/Ieva Makare

Авторитетный юрист, противник празднования Дня Победы, сторонник европейских ценностей и сплочения нации на основе латышского языка - новым президентом Латвии избран Эгилс Левитс. Он уже готов поехать в Москву - если в этом будет смысл.

Латвия - парламентская республика, поэтому круг полномочий президента ограничен. У главы государства есть право законодательной инициативы, он может приостановить принятие закона, инициировать роспуск парламента.

Президента выбирает парламент: «за» должен проголосовать как минимум 51 депутат из ста (а не простое большинство). В этом году голосование впервые было открытым. За Эгилса Левитса проголосовал 61 депутат.

С третьей попытки

Впервые имя Левитса в качестве потенциального кандидата на пост главы государства прозвучало в 2007 году, однако свою кандидатуру тогда он отозвал.

В 2015 году Левитс был кандидатом в президенты от националистической партии «Национальное объединение». В 2019 году он стал единым кандидатом от коалиции.