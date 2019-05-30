Министр: пустые и полупустые многоквартирные дома являются обузой для самоуправлений

«Пустующие многоквартирные дома являются проблемой не только жилищного хозяйства, но и регионального развития в целом, и эта проблема влияет на социально-экономическую ситуацию в регионе. Никто не хочет жить в непригодном для проживания и полупустом многоквартирном доме, и это одна из причин, по которым люди, особенно молодые семьи, покидают регион. Здесь государство должно прийти на помощь, чтобы в сотрудничестве с местными самоуправлениями разработать долгосрочное решение», – объяснил министр государственного управления Яак Ааб необходимость разработки демонстрационного проекта пустующих многоквартирных домов.

Демонстрационный проект является частью одобренной в прошлом году правительством «Программы действий по реорганизации жилищного хозяйства регионов с сокращающимся населением», цель которой заключается в оказании поддержки местным самоуправлениям в улучшении жизненной и предпринимательской среды региона. Пустые и/или полупустые многоквартирные дома, спрос на квартиры в которых отсутствует, являются обузой как для собственников и местных самоуправлений, так и для государства, которому за последние годы было передано в собственность 226 квартир. Больше всего их в Ида-Вирумаа.

«Благодаря демонстрационному проекту местные самоуправления получат необходимые меры поддержки и инструкции, как в будущем самостоятельно предупреждать проблемы и заниматься пустующими многоквартирными домами. Тем не менее, государство должно и в дальнейшем оказывать самоуправлениям поддержку в данном процессе», – добавил министр Ааб.

На первом этапе проекта планируется выбрать 1-3 самоуправления, сделать им предложение о сотрудничестве и заключить соглашение о реализации демонстрационного проекта. На втором этапе будут определены проблемные многоквартирные дома и проанализировано пространственное развитие региона. Затем планируется на примере 2-4 пустующих многоквартирных домов разработать решения, связанные с вопросами собственности, после чего можно будет переселить жителей в приведенные в порядок многоквартирные дома, а пустующие и непригодные для проживания здания – снести. В результате будет разработана эффективная модель действий для самоуправлений, чтобы в дальнейшем они смогли заниматься пустыми и часто представляющими опасность многоквартирными домами. Результаты проекта будут взяты за основу при разработке дополнительных государственных мер поддержки самоуправлений и при составлении возможных предложений по внесению изменений в законодательство. Окончание проекта запланировано на конец 2021 года.

На финансирование демонстрационного проекта правительство выделило из резервного фонда реформы собственности 803 225 евро.

Заказанное в 2013 году Министерством экономики и коммуникаций исследование показывает, что в 2013 году в Эстонии было в общей сложности 476 пустых или хотя бы на 25% пустых многоквартирных домов, которые требовали сноса или реновации. Также исследование показало, что по прогнозам в период 2015–2030 появится еще 644 проблемных многоквартирных дома. Больше всего проблемных многоквартирных домов в Валгаском уезде (108, в том числе в городе Валга 87), их доля составляет 17,3% от всех многоквартирных домов уезда. Вторым проблемным регионом является Ида-Вируский уезд (86, в том числе в Кохтла-Ярве 42), где проблемные многоквартирные дома составляют 3,6%. При этом в Ида-Вируском уезде больше панельных домов с площадью жилых помещений более 1200 м2.