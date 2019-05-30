Хитрый трюк: эстонские производители пива придумали, как обойти запрет государства

Крупные производители пива Saku и A. Le Coq в связи с запретом на рекламу спиртных напитков нашли новую нишу: привлечение внимания потребителей к безалкогольному пиву, дизайн упаковки и рекламная эстетика которого внешне не отличаются от обычной продукции; сами производители утверждают, что их цель – расширить сегмент пива без содержания алкоголя.
У потребителей может сложиться впечатление, что при помощи до неузнаваемости похожих бутылок и рекламы производители пива хотят привлечь внимание к обычной, алкогольной продукции. Это совершенно законно – на безалкогольное пиво запрет на рекламу не распространяется, пишет Rus.err.
Производители с этим не согласны: по словам пресс-секретаря Сакуского пивзавода Яана Йыгиса-Лаатса, в последнее время предприятие выпустило несколько новых сортов безалкогольного пива и реклама – хорошая возможность обратить на них внимание потребителей. За рекламой стоит искреннее желание увеличить долю рынка безалкогольного пива, которое и так показывает тенденцию роста, подчеркнул он.