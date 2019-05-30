Чт, 30.05.2019
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  • Хитрый трюк: эстонские производители пива придумали, как обойти запрет государства

Хитрый трюк: эстонские производители пива придумали, как обойти запрет государства

Безалкогольное пиво.

ФОТО: Tairo Lutter

Крупные производители пива Saku и A. Le Coq в связи с запретом на рекламу спиртных напитков нашли новую нишу: привлечение внимания потребителей к безалкогольному пиву, дизайн упаковки и рекламная эстетика которого внешне не отличаются от обычной продукции; сами производители утверждают, что их цель – расширить сегмент пива без содержания алкоголя.

У потребителей может сложиться впечатление, что при помощи до неузнаваемости похожих бутылок и рекламы производители пива хотят привлечь внимание к обычной, алкогольной продукции. Это совершенно законно – на безалкогольное пиво запрет на рекламу не распространяется, пишет Rus.err.

Производители с этим не согласны: по словам пресс-секретаря Сакуского пивзавода Яана Йыгиса-Лаатса, в последнее время предприятие выпустило несколько новых сортов безалкогольного пива и реклама – хорошая возможность обратить на них внимание потребителей. За рекламой стоит искреннее желание увеличить долю рынка безалкогольного пива, которое и так показывает тенденцию роста, подчеркнул он.

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