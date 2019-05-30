Фото: на террасе торгового центра Viru открыли бургерную

Март Клаас, до сих пор занимавшийся приготовлением изысканных блюд высокой кухни, подтвердил, что столь неожиданный поворот в его карьере обусловлен стремлением к разнообразию. «Ведь гамбургеры нравятся всем, – улыбается мужчина. – Я почувствовал, что в настоящее время это направление является наиболее правильным для меня, и когда парк развлечений Park’la предложил сотрудничество, мое решение не заставило себя долго ждать».

Март Клаас. ФОТО: Johannes Hoimoja

Мужчина, который на протяжении многих лет работал шеф-поваром, уверен, что он сможет успешно применить свой опыт работы, полученный в престижных ресторанах, в области быстрого питания. «Доскональное знание ингредиентов и применение особых техник придает конечному результату ту ценность, которую клиент ощущает во время употребления блюда, – уверен Клаас. – Конечно, все начинается с хороших и свежих ингредиентов – по этой части я не допускаю каких-либо уступок».

В меню Viru Burger входят различные виды картофеля-фри и гамбургеров, среди которых самый необычный называется скамбургером – это предназначенный для веганов гамбургер, который содержит котлету растительного происхождения. «Котлета, используемая в гамбургере Beyond Meat, по своему виду, вкусу и способу приготовления напоминает котлету из свежей говядины и в последнее время становится все популярнее в мире, – рассказывает повар. – Основным ингредиентом этой котлеты является полученный из гороха растительный белок, и котлета, в числе прочего, содержит также свекольный сок, придающий ей характерный для мяса красноватый оттенок». А поклонникам мяса Клаас рекомендует также разнообразные гамбургеры с говяжьей котлетой, и, помимо традиционных рецептов, предлагаются также, например, варианты с халапеньо, майонезом со вкусом чили, кленовым сиропом и беконом.

Шеф-повар ресторана высокой кухни открыл бургерную. ФОТО: Balalaika.ee

По наблюдениям Клааса, популярность уличной еды набирает обороты: «В моем кругу общения есть и другие повара, которые ранее работали в ресторанах высокой кухни, но в последние годы перешли именно в область более простой еды. Именно благодаря этому наша уличная еда становится все более качественной и разнообразной, и открываются все новые интересные заведения».

Меню Viru Burger доступно ежедневно в парке развлечений Park’la, расположенном на террасе Viru Keskus. Кроме того, Клаас планирует привезти модный в настоящее время фудтрак и на несколько летних массовых мероприятий.

Шеф-повар ресторана высокой кухни открыл бургерную. ФОТО: Balalaika.ee