План министерства разозлил специалистов по сбору отходов

- Cбор и утилизацию отходов реорганизуют без анализа влияния
- План Министерства окружающей среды не нравится никому
- Слепое следование евродирективам может вызвать путаницу
Министерство окружающей среды вчера представило пакет предложений, за счет которых хочет значительно увеличить раздельный сбор отходов, что сразу же вызвало резкое неодобрение специалистов. Эстония должна увеличить переработку отходов - в противном случае Брюссель может оштрафовать Эстонию на миллионы евро.
По словам вице-канцлера Министерства окружающей среды Каупо Хейнма, не все предложенные министерством идеи предназачены для моментального применения. "Мы хотим принять решения и дать время на переходный период. Мы движемся в этом направлении, так что если мы не достигнем поствленных целей по увеличению повторного использования отходов к 2020 году, то будем хорошо подготовлены к 2025 году", - сказал Хейнма.
По его словам, в 2017 году объем вторичного использования отходов в Эстонии составлял 32%, к 2020 году должен достигнуть 50%, в 2025 году - 55%, а к 2035 году - уже 65%. Другими словами, за 15 лет мы должны добиться вдвое лучших результатов, чем сейчас.
Планы министерства и методы измерения результатов были представлены довольно детально, но у слушателей возникло много принципиальных вопросов. Во-первых, под сомнение были поставлены темпы составления грядущего закона. Согласно предложению министерства, следующая встреча и обсуждение должны состояться в июне; до этого заинтересованные стороны могли бы предоставить обратную связь. В начале июня уже начался бы обычный процесс делопроизводства по законопроекту. Таким образом, министерство не собирается заказывать анализ влияния для законопроекта.
"Мы хотели бы очень четко видеть обязательства, которые возникнут у кого бы то ни было, и знать, во сколько обойдется выполнение этих обязательств для тех или иных участников процесса. И уже тогда мы сможем прийти с этим законопроектом к своим предприятиям", - сказала глава объединяющего десятки предприятий Продовольственного союза Сирье Потисепп.
По словам Хейнма, министерство ждет обратную связь от переработчиков отходов, организаций производителей и местных самоуправлений. Анализ проводиться не будет, поскольку на это нет времени. "Проведение корректного анализа займет по меньшей мере восемь месяцев. Это не укладывается в график", - сказал вице-канцлер.
"Нельзя так относиться к предприятиям, просто заявляя им, как дела обстоят на ваш взгляд. В случае с законопроектом должен быть сделан анализ влияния, и мы не откажемся от этого требования", - заявила в ответ Потисепп.
Почему анализ не был сделан раньше, Хейнма четкого ответа не дал.
Руководитель действующего в Харьюском уезде Центра управления отходами Тыну Туппитс хотел узнать, планируется ли в вопросах переработки отходов увеличить полномочия местных самоуправлений, которые предыдущими правительствами понемногу только уменьшались.
Хейнма на это сказал, что у самоуправлений и так много прав, и там, где рынок действует должным образом, нет необходимости их расширять.
Член правления НКО Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus Маргус Ветса считает, что ответственность и контроль должны четко регулироваться. "В отношении местных самоуправлений ходит очень много разговоров об ответственности, они отвечают за весьма важную часть в процессе утилизации отходов, но возможностей контролировать этот процесс у них совсем немного", - говорит Ветса, который считает что Эстонии необходим спасательный комитет.
Туппитс посоветовал не изобретать велосипед, а взять пример с тех семи европейских стран, где с выполнением директив по отходам успешно справились. "Применим их опыт, переведем их материалы, закажем у них обучение. В прошлом году мы уже набили себе шишки. Если и в этом году прыгнем так же, то снова упадем", - заявил Туппитс.