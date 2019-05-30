План министерства разозлил специалистов по сбору отходов

По словам вице-канцлера Министерства окружающей среды Каупо Хейнма, не все предложенные министерством идеи предназачены для моментального применения. "Мы хотим принять решения и дать время на переходный период. Мы движемся в этом направлении, так что если мы не достигнем поствленных целей по увеличению повторного использования отходов к 2020 году, то будем хорошо подготовлены к 2025 году", - сказал Хейнма.

По его словам, в 2017 году объем вторичного использования отходов в Эстонии составлял 32%, к 2020 году должен достигнуть 50%, в 2025 году - 55%, а к 2035 году - уже 65%. Другими словами, за 15 лет мы должны добиться вдвое лучших результатов, чем сейчас.

Планы министерства и методы измерения результатов были представлены довольно детально, но у слушателей возникло много принципиальных вопросов. Во-первых, под сомнение были поставлены темпы составления грядущего закона. Согласно предложению министерства, следующая встреча и обсуждение должны состояться в июне; до этого заинтересованные стороны могли бы предоставить обратную связь. В начале июня уже начался бы обычный процесс делопроизводства по законопроекту. Таким образом, министерство не собирается заказывать анализ влияния для законопроекта.

"Мы хотели бы очень четко видеть обязательства, которые возникнут у кого бы то ни было, и знать, во сколько обойдется выполнение этих обязательств для тех или иных участников процесса. И уже тогда мы сможем прийти с этим законопроектом к своим предприятиям", - сказала глава объединяющего десятки предприятий Продовольственного союза Сирье Потисепп.

По словам Хейнма, министерство ждет обратную связь от переработчиков отходов, организаций производителей и местных самоуправлений. Анализ проводиться не будет, поскольку на это нет времени. "Проведение корректного анализа займет по меньшей мере восемь месяцев. Это не укладывается в график", - сказал вице-канцлер.

"Нельзя так относиться к предприятиям, просто заявляя им, как дела обстоят на ваш взгляд. В случае с законопроектом должен быть сделан анализ влияния, и мы не откажемся от этого требования", - заявила в ответ Потисепп.

Почему анализ не был сделан раньше, Хейнма четкого ответа не дал.

Руководитель действующего в Харьюском уезде Центра управления отходами Тыну Туппитс хотел узнать, планируется ли в вопросах переработки отходов увеличить полномочия местных самоуправлений, которые предыдущими правительствами понемногу только уменьшались.

Хейнма на это сказал, что у самоуправлений и так много прав, и там, где рынок действует должным образом, нет необходимости их расширять.

Член правления НКО Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus Маргус Ветса считает, что ответственность и контроль должны четко регулироваться. "В отношении местных самоуправлений ходит очень много разговоров об ответственности, они отвечают за весьма важную часть в процессе утилизации отходов, но возможностей контролировать этот процесс у них совсем немного", - говорит Ветса, который считает что Эстонии необходим спасательный комитет.