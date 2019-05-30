“Пограничные конфликты” в садоводствах могут длиться годами

“Узаконили” ошибку на карте?

Руководитель нарвского городского Отдела земли и геодезии Сергей Тысятов в апреле рассказал прессе, что границы многих участков в садоводствах вокруг Нарвы на карте геопортала Земельного департамента обозначены с ошибками. Ошибки возникли, когда данные на электронную карту геопортала переносились из бумажных кадастровых планов и других источников. По словам Сергея Тысятова, в случае “пограничного” спора с соседями, именно старые кадастровые планы - на бумаге, с подписями и печатями управы и Земельного департамента - устанавливают границы между участками. А карта геопортала в большинстве случаев дает лишь справочную информацию.

Но некоторые нарвские садоводы, которые планировали какое-либо строительство и для этого заказали геодезическую съемку участка, столкнулись со странной ситуацией: геодезисты составили план участка, в котором “узаконили” ошибку.

Владелица участка в одном из садоводств Нарвы, которая просила не называть ее имени, не может решить проблему с 2013 года. Из-за ошибки на карте участки в ее садоводстве сдвинулись на 3 метра, и часть фундамента ее дома, часть парника и несколько деревьев оказались на земле соседа. Сосед этой землей завладел.

Женщина решила построить забор между участками по всем правилам, со строительным проектом, для чего сначала заказала геодезическую съемку. К ее удивлению, геодезисты составили план, точно соответствующий карте геопортала, со всеми ее ошибками. Составить проект оказалось невозможно - формально забор оказался бы на территории соседа.

Чтобы исправить ошибку, женщина вызвала землемера, который отметил столбиками границы участка так же, как это было на кадастровом плане. Но сосед, уверенный в правильности границы на геопортале, к тому времени уже возвел свое строение, и оказалось, что “правильная граница” проходит по его фундаменту.

Поскольку при любой границе ущемлялись интересы одного из соседей, соседям и городским чиновникам потребовалось прийти к соглашению, и на этой стадии вопрос завис. Граница на геопортале осталась на прежнем месте.

По словам женщины, на днях она встречалась и обсуждала проблему еще с четырьмя хозяевами участков, попавших в схожую ситуацию.

Границы уточняет землемер

Сергей Тысятов объясняет, что геодезист и землемер - это разные специалисты.

“Геодезисты выполняют геодезическую съемку. Землемер выполняет землеустроительные действия, которые отражаются в кадастре и на карте геопортала. А геодезическая съемка - это съемка текущей ситуации, - говорит он. - Но на геодезическую съемку наносятся границы недвижимости - кадастровых единиц. Откуда берутся эти границы? Геодезист их может взять только из одного места - из Земельного кадастра, именно так, как они внесены в кадастр. И менять ничего он не может.”