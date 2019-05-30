Пенсии, здравоохранение, оборона: расходы госбюджета вырастут на 300 млн евро

Министр финансов Мартин Хельме сообщил на пресс-конференции правительства в четверг, что бюджет на следующий год составит чуть более 11,5 млрд евро.

По словам министра, около половины роста затрат, составляющего более 300 млн евро, составит рост пенсий — по старости и других.

Четверть увеличения расходов связана со здравоохранением, вместе с ВВП вырастут и расходы на оборону.

Министерствам придется ограничить расходы

В то же время, по словам премьер-министра Юри Ратаса, сейчас затраты правительственного сектора превышают его возможности, и в ближайшие годы министерствам предстоит ограничить рост затрат.

В четверг правительство одобрило государственную бюджетную стратегию на период 2020-2023. «Планируя бюджет, мы учитываем долгосрочные интересы государства и цель, заключающуюся в сбалансированном развитии экономики», - сказал Ратас на пресс-конференции правительства.

Он также заявил, что правительство будет по-прежнему проводить консервативную бюджетную политику, в фокусе которой находится структурный бюджетный баланс. «В последующие годы экономика будет расти, а с ней вырастет и объем госбюджета. Но на нынешнем курсе правительственный сектор тратит чуть больше, чем может себе позволить», - отметил Ратас.

По словам премьер-министра, чтобы вновь постепенно привести бюджет к структурному бюджету, правительству приходится принимать тяжелые решения, а министерства должны будут в ближайшие годы найти способы ограничить рост затрат.

«Это ни в коем случае не просто, но если госучреждения критическим взглядом пересмотрят организацию своей работы и затраты, это позволит сделать государство более эффективным. Это же является целью государственной реформы», - подчеркнул Ратас.

В то же время Ратас отметил, что окончательные решения будут приняты не раньше осени, когда правительство пересмотрит как госбюджет на следующий год, так и государственную бюджетную стратегию. «В ходе этих обсуждений мы точнее рассмотрим все сложные темы и постараемся найти средства, что профинансировать свои приоритеты», - отметил премьер-министр.

Ратас добавил, что правительство поставило целью экстренный рост пенсий и активно ищет способы для этого. Необлагаемые налогом доходы пенсионеров увеличат на 50 евро в месяц. В то же время, в последующие годы продолжится и обычный рост пенсий.

Премьер-министр также отметил, что правительство по-прежнему считает важным рост финансирования науки. «За четыре года мы дополнительно выделим на научно-исследовательскую деятельность более 150 млн евро. Всего на научно-исследовательскую деятельность в период 2020-2023 предусмотрено более 880 млн евро», - сказал он.