Артем Дзюба собрался в Английскую Премьер-Лигу

Как стало известно «Чемпионату», известный агент Жорже Мендеш получил авторизацию на 30-летнего форварда и будет пытаться организовать его переход в один из английских клубов. При этом португалец не получит ничего с зарплаты Дзюбы и останется без компенсации, если сделка не состоится. В случае осуществления перехода он получит комиссионные.