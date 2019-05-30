Реконструкцию автобусного вокзала в Нарве закончат к концу ноября

Как сообщили в Нарвской городской управе, 17 мая Департамент городского развития и экономики Нарвы заключил договор с фирмами RTS Infraehitus и Rand ja Tuulberg на выполнение работ по строительству навеса с перроном автобусного вокзала. Стоимость строительных работ составит 826 тысячи евро.
Кроме автобусного перрона и навеса, запланировано строительство стоянки для велосипедов и установка табло с расписанием автобусов и поездов. По плану строительные работы должны завершиться к концу ноября 2019 года.
В рамках проекта развития автобусного и железнодорожного и вокзала в Нарве уже реконструированы здание вокзала и непосредственно прилегающая территория к вокзалу (дороги, освещение, парковки, тротуары).
Сейчас готовится тендер, в результате которого города хочет найти фирму-оператора единого автобусно-железнодорожного терминала.
Объединение автобусного и железнодорожного вокзала - совместный проект городских властей и Eesti Raudtee. Проект предусматривает, что созданный терминал будет отвечать всем современным требованиям и повысит качество услуг общественного транспорта, сделает более удобным ожидание транспорта.