Реконструкцию автобусного вокзала в Нарве закончат к концу ноября

Кроме автобусного перрона и навеса, запланировано строительство стоянки для велосипедов и установка табло с расписанием автобусов и поездов. По плану строительные работы должны завершиться к концу ноября 2019 года.

В рамках проекта развития автобусного и железнодорожного и вокзала в Нарве уже реконструированы здание вокзала и непосредственно прилегающая территория к вокзалу (дороги, освещение, парковки, тротуары).

Сейчас готовится тендер, в результате которого города хочет найти фирму-оператора единого автобусно-железнодорожного терминала.