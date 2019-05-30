Правительство утвердило программу действий на четыре года, которая исходит из пяти приоритетов правящей коалиции, программа основана на коалиционном договоре и включает 486 задач.
«Все коалиционные партнеры придерживаются ясного понимания того, что решения правительства должны быть ответом на стоящие перед нами проблемы, а также инвестицией в наше общее будущее. В этом смысле программа правительства является программой инвестиций, в которой отражены конкретные шаги и различных областях и планируемые действия по улучшению нашей жизни», - сказал премьер-министр Юри Ратас.
Для построения Эстонии, в которой хорошо создавать семью, правительство считает необходимым создавать для детей больше возможностей вести активный образ жизни и на более ранней стадии замечать возникновение проблем с душевным здоровьем.
Правительство проанализирует возможность выдачи молодым и многодетным семьям жилищного кредита с государственной гарантией без требования самофинансирования. Также с помощью фонда Kredex будет продолжена поддержка улучшения жилищных условий для многодетных семей.
В центре внимания также развитие эффективной системы здравоохранения, ставящей во главу угла пациента. С этой целью будет ускорен запуск единой электронной регистратуры, будет развиваться информационная система здравоохранения, будет начато обновление услуг портала для пациентов и продолжено создание центров здоровья.
Правительство также начнет разработку целостной политики в области народонаселения и семьи. Планируется проанализировать эффективность действующих мер в области поддержки семей и внести предложения о том, каким курсом двигаться в дальнейшем. Одной из целей является оптимизация системы поддержки для возвращающихся на родину соотечественников. Возвращение в Эстонию должно проходить по возможности гладко, без лишней бюрократии и препятствий.
Для того, чтобы повысить социальную солидарность, правительство приложит усилия к тому, чтобы улучшить уровень жизни и благосостояние людей в возрасте. Правительство планирует сохранить среднюю пенсию свободной от налогообложения, ставит своей целью внеочередное повышение пенсий и внесет предложения о реформе льготных пенсий. В планах – продолжить создание центров услуг для пожилых, которые обеспечат своим клиентам как патронаж, так и бытовые услуги.
Кроме того, планируется сделать более эффективными услуги для людей с особыми потребностями и модернизировать организацию долгосрочного попечительства. В будущем нужно исходить из того, что патронаж на дому должен быть для человека более доступной возможностью, чем уход в специализированном учреждении. Также правительство решило упростить систему определения постоянной инвалидности, уделять больше внимания обучению и повышению квалификации работников сферы патронажа и попечительства, а также продолжить создание современных домов престарелых для пациентов, нуждающихся в сложном уходе.
Для развития наукоемкой экономики правительство будет поддерживать применение смарт-технологий в частном секторе, например, дигитализацию строительного сектора. В центре внимания – переход на применение искусственного интеллекта, что позволит приблизить государство к людям, сделать его более эффективным и уменьшить бюрократию.
Правительство считает приоритетом рост затрат публичного сектора до 1 процента от ВВП и продолжит обсуждение этой темы осенью, в процессе составления бюджета на следующий год.
Также планируется проанализировать и внести предложения, как поддержать решения по бессетевому обеспечению электричеством сельских районов и значительно улучшить организацию вторичного использования отходов.
Для обеспечения эффективного государственного управления правительство намерено провести широкомасштабную ревизию государственного бюджета, чтобы пересмотреть все текущие задачи и расходы и на основании анализа принять оптимальные решения на будущее.
Приоритетом является также продолжение государственной реформы, в том числе проект создания так называемых государственных домов, которые позволят населению получать все услуги государственных учреждений в одном месте. Государственные дома сделают более заметным присутствие государства в регионах, упростят общение с государством и обеспечат хорошую доступность государственных услуг во всех уголках Эстонии.
Министерство финансов готовит законопроект об основах государственной реформы и программу действий для следующего ее этапа. В плане, например, слияние государственных учреждений и развитие электронных услуг, что уменьшит бюрократию для людей, предприятий и самоуправлений, а также повысит качество законотворчества. Продолжится вывод рабочих мест из Таллинна.
Правительство планирует сделать общение людей с государством более удобным. Через одно веб-окно государство сможет предлагать услуги, исходя из потребностей конкретной ситуации, что должно значительно уменьшить бюрократию.
В плане также развитие технологических решений для того, чтобы производство по уголовным делам было по возможности быстрым, начиная со сбора улик на месте происшествия и их передачи для дальнейшего анализа и вплоть до исполнения судебных решений, без траты времени на бумажные документы.
Чтобы сохранить свободное и защищенное государство правительство гарантирует поддержание расходов на оборону на уровне 2 процентов от ВВП и увеличит инвестиции, направленные на развитие обороноспособности. Особое внимание будет уделено приобретению боеприпасов, развитию боеспособности самоходных орудий и противотанковой защиты.
Также правительство планирует действия по увеличению численности военнослужащих срочной службы и собирается изменить закон таким образом, чтобы подлежащие призыву лица могли читать повестки также через портал Eesti.ee.
Для повышения эффективности охраны границы в департаменте полиции и погранохраны планируется создать отдельную структурную единицу, с современным снаряжением и вооружением. Продолжится также поэтапное строительство восточной границы. Кроме того, правительство планирует сделать более эффективной борьбу с отмыванием денег, увеличив возможности расследования экономических преступлений и досудебного уголовного производства.