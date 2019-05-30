Правительство утвердило программу действий на четыре года

«Все коалиционные партнеры придерживаются ясного понимания того, что решения правительства должны быть ответом на стоящие перед нами проблемы, а также инвестицией в наше общее будущее. В этом смысле программа правительства является программой инвестиций, в которой отражены конкретные шаги и различных областях и планируемые действия по улучшению нашей жизни», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

Для построения Эстонии, в которой хорошо создавать семью, правительство считает необходимым создавать для детей больше возможностей вести активный образ жизни и на более ранней стадии замечать возникновение проблем с душевным здоровьем.

Правительство проанализирует возможность выдачи молодым и многодетным семьям жилищного кредита с государственной гарантией без требования самофинансирования. Также с помощью фонда Kredex будет продолжена поддержка улучшения жилищных условий для многодетных семей.

В центре внимания также развитие эффективной системы здравоохранения, ставящей во главу угла пациента. С этой целью будет ускорен запуск единой электронной регистратуры, будет развиваться информационная система здравоохранения, будет начато обновление услуг портала для пациентов и продолжено создание центров здоровья.

Правительство также начнет разработку целостной политики в области народонаселения и семьи. Планируется проанализировать эффективность действующих мер в области поддержки семей и внести предложения о том, каким курсом двигаться в дальнейшем. Одной из целей является оптимизация системы поддержки для возвращающихся на родину соотечественников. Возвращение в Эстонию должно проходить по возможности гладко, без лишней бюрократии и препятствий.

Для того, чтобы повысить социальную солидарность, правительство приложит усилия к тому, чтобы улучшить уровень жизни и благосостояние людей в возрасте. Правительство планирует сохранить среднюю пенсию свободной от налогообложения, ставит своей целью внеочередное повышение пенсий и внесет предложения о реформе льготных пенсий. В планах – продолжить создание центров услуг для пожилых, которые обеспечат своим клиентам как патронаж, так и бытовые услуги.

Кроме того, планируется сделать более эффективными услуги для людей с особыми потребностями и модернизировать организацию долгосрочного попечительства. В будущем нужно исходить из того, что патронаж на дому должен быть для человека более доступной возможностью, чем уход в специализированном учреждении. Также правительство решило упростить систему определения постоянной инвалидности, уделять больше внимания обучению и повышению квалификации работников сферы патронажа и попечительства, а также продолжить создание современных домов престарелых для пациентов, нуждающихся в сложном уходе.

Для развития наукоемкой экономики правительство будет поддерживать применение смарт-технологий в частном секторе, например, дигитализацию строительного сектора. В центре внимания – переход на применение искусственного интеллекта, что позволит приблизить государство к людям, сделать его более эффективным и уменьшить бюрократию.

Правительство считает приоритетом рост затрат публичного сектора до 1 процента от ВВП и продолжит обсуждение этой темы осенью, в процессе составления бюджета на следующий год.