Чт, 30.05.2019
У нас должна быть полная нулевая толерантность [к ксенофобии], должно быть полностью неприемлемо оскорблять кого бы то ни было на улице. Все равно, пакистанец это, эстонец, китаец или немец. Мартин Хельме

Правительство утвердило программу действий на четыре года

Лидеры коалиционных партий Март Хельме, Юри Ратас и Хелир-Вальдор Сеэдер.

ФОТО: Tairo Lutter / Postimees/Scanpix

Правительство утвердило программу действий на четыре года, которая исходит из пяти приоритетов правящей коалиции, программа основана на коалиционном договоре и включает 486 задач.

«Все коалиционные партнеры придерживаются ясного понимания того, что решения правительства должны быть ответом на стоящие перед нами проблемы, а также инвестицией в наше общее будущее. В этом смысле программа правительства является программой инвестиций, в которой отражены конкретные шаги и различных областях и планируемые действия по улучшению нашей жизни», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

Для построения Эстонии, в которой хорошо создавать семью, правительство считает необходимым создавать для детей больше возможностей вести активный образ жизни и на более ранней стадии замечать возникновение проблем с душевным здоровьем.

Правительство проанализирует возможность выдачи молодым и многодетным семьям жилищного кредита с государственной гарантией без требования самофинансирования. Также с помощью фонда Kredex будет продолжена поддержка улучшения жилищных условий для многодетных семей.

В центре внимания также развитие эффективной системы здравоохранения, ставящей во главу угла пациента. С этой целью будет ускорен запуск единой электронной регистратуры, будет развиваться информационная система здравоохранения, будет начато обновление услуг портала для пациентов и продолжено создание центров здоровья.

Правительство также начнет разработку целостной политики в области народонаселения и семьи. Планируется проанализировать эффективность действующих мер в области поддержки семей и внести предложения о том, каким курсом двигаться в дальнейшем. Одной из целей является оптимизация системы поддержки для возвращающихся на родину соотечественников. Возвращение в Эстонию должно проходить по возможности гладко, без лишней бюрократии и препятствий.

Для того, чтобы повысить социальную солидарность, правительство приложит усилия к тому, чтобы улучшить уровень жизни и благосостояние людей в возрасте. Правительство планирует сохранить среднюю пенсию свободной от налогообложения, ставит своей целью внеочередное повышение пенсий и внесет предложения о реформе льготных пенсий. В планах – продолжить создание центров услуг для пожилых, которые обеспечат своим клиентам как патронаж, так и бытовые услуги.

Кроме того, планируется сделать более эффективными услуги для людей с особыми потребностями и модернизировать организацию долгосрочного попечительства. В будущем нужно исходить из того, что патронаж на дому должен быть для человека более доступной возможностью, чем уход в специализированном учреждении. Также правительство решило упростить систему определения постоянной инвалидности, уделять больше внимания обучению и повышению квалификации работников сферы патронажа и попечительства, а также продолжить создание современных домов престарелых для пациентов, нуждающихся в сложном уходе.

Для развития наукоемкой экономики правительство будет поддерживать применение смарт-технологий в частном секторе, например, дигитализацию строительного сектора. В центре внимания – переход на применение искусственного интеллекта, что позволит приблизить государство к людям, сделать его более эффективным и уменьшить бюрократию.

Правительство считает приоритетом рост затрат публичного сектора до 1 процента от ВВП и продолжит обсуждение этой темы осенью, в процессе составления бюджета на следующий год.

Также планируется проанализировать и внести предложения, как поддержать решения по бессетевому обеспечению электричеством сельских районов и значительно улучшить организацию вторичного использования отходов.

Для обеспечения эффективного государственного управления правительство намерено провести широкомасштабную ревизию государственного бюджета, чтобы пересмотреть все текущие задачи и расходы и на основании анализа принять оптимальные решения на будущее.

Приоритетом является также продолжение государственной реформы, в том числе проект создания так называемых государственных домов, которые позволят населению получать все услуги государственных учреждений в одном месте. Государственные дома сделают более заметным присутствие государства в регионах, упростят общение с государством и обеспечат хорошую доступность государственных услуг во всех уголках Эстонии.

Министерство финансов готовит законопроект об основах государственной реформы и программу действий для следующего ее этапа. В плане, например, слияние государственных учреждений и развитие электронных услуг, что уменьшит бюрократию для людей, предприятий и самоуправлений, а также повысит качество законотворчества. Продолжится вывод рабочих мест из Таллинна.

Правительство планирует сделать общение людей с государством более удобным. Через одно веб-окно государство сможет предлагать услуги, исходя из потребностей конкретной ситуации, что должно значительно уменьшить бюрократию.

В плане также развитие технологических решений для того, чтобы производство по уголовным делам было по возможности быстрым, начиная со сбора улик на месте происшествия и их передачи для дальнейшего анализа и вплоть до исполнения судебных решений, без траты времени на бумажные документы.

Чтобы сохранить свободное и защищенное государство правительство гарантирует поддержание расходов на оборону на уровне 2 процентов от ВВП и увеличит инвестиции, направленные на развитие обороноспособности. Особое внимание будет уделено приобретению боеприпасов, развитию боеспособности самоходных орудий и противотанковой защиты.

Также правительство планирует действия по увеличению численности военнослужащих срочной службы и собирается изменить закон таким образом, чтобы подлежащие призыву лица могли читать повестки также через портал Eesti.ee.

Для повышения эффективности охраны границы в департаменте полиции и погранохраны планируется создать отдельную структурную единицу, с современным снаряжением и вооружением. Продолжится также поэтапное строительство восточной границы. Кроме того, правительство планирует сделать более эффективной борьбу с отмыванием денег, увеличив возможности расследования экономических преступлений и досудебного уголовного производства.

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