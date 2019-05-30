Из-за съемок голливудского фильма Лаагна-теэ могут закрыть на месяц

Чтобы выдать разрешение на закрытие Лаагна-теэ на столь долгий период, Таллиннский транспортный департамент должен детально проанализировать, вписываются ли пожелания кинокомпании в реальную ситуацию, которую повлечет за собой закрытие района на время съемок, и как можно решить транспортные проблемы в этом случае, комментирует пресс-служба мэрии.

Этот шаг значительно нарушил бы обычное дорожное движение и помешал бы общественному транспорту. Перевод общественного транспорта на другие дороги в обход канала потребует создания новых маршрутов, новых мест для остановок и сделает время пути дольше.

Поскольку автобусы и другие транспортные средства на узких второстепенных дорогах стоят в общей очереди, это неизбежно повлечет за собой пробки. Придется привлечь и регулировщиков, и тех, кто будет направлять пользователей общественного транспорта на остановки, расположенные в новых местах.

Чтобы закрыть Лаагна-теэ, соответствующие службы должны будут проработать возможности передвижения скорой помощи и спасателей в этом районе.