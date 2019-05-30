Фото: на шоссе Таллинн-Пярну столкнулись грузовик и микроавтобус

В результате ДТП у водителя микроавтобуса травмирована нога, его увезли на скорой в Пярнускую больницу.

Несчастный случай произошел неподалеку от Аре в деревне Курена. Движение на месте аварии было нарушено, открыто было только одно направление.

По словам полицейского, находившегося на месте происшествия, водитель грузовика резко затормозил, потому что перед ним, по его словам, медленно ехала машина для дорожных работ. Ехавший за ним водитель микроавтобуса не соблюдал необходимую дистанцию, в результате фургон врезался в грузовик.