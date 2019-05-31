Иногда обреченность на успех оборачивается просто обреченностью

Мало того, что британские артисты (Jade Davies и Cameron Sharp) никак не соответствуют облику юных влюбленных, так еще безжалостный художник одевает героиню в пышное белое платье, удавленное в талии, превращая ее в фигуру почти карикатурную. Постельная сцена, где мы видим весьма упитанного и раздетого до трусов юношу, вызывает некоторое чувство неловкости. И как бы прекрасно они ни пели, в их безупречных голосах нет и отголоска страсти, напора, живости чувства.

Шведский хореограф Adrienne Åbjörn не смогла добиться синхронности исполнения самых простых номеров. А смысл этих номеров как раз в том, что банды становятся единым целым. Они двигаются как одно – многорукое и многоногое существо; в нашем же случае отсутствие слаженности разрушает и структуру и сам смысл хореографии.

В одной из сцен воображение героя рисует ему будущую свадьбу с возлюбленной. Ирреальность происходящего реализуется через «кукольность» – все действующие лица уподобляются куклам или манекенам. Но такое массовое движение кукол требует серьезной и тщательной проработки: на премьере казалось, что движутся зомби, какими их изображают в фильмах ужасов.

Артисты мюзиклов должны петь не хуже оперных, танцевать не хуже балетных, играть не хуже драматических и совмещать в себе все эти дарования в гармоническом единстве. Мюзикл – тот редчайший жанр, который должен просто доставлять удовольствие публике. Все остальные направления взывают к мыслям, стремятся тронуть, потрясти, переменить взгляд на привычные вещи; мюзикл свободен от утонченности. Но вот какое можно провести сравнение: после выступления воздушных гимнастов в цирке иногда появляется клоун в котелке и на натянутой над землей провисающей веревочке пытается повторить, пародируя, трюки профессионалов. Он идет по этой вялой веревочке, еле-еле удерживая равновесие и вызывая смех в зале своей неловкостью, но, на самом деле, по провисшей веревке пройти гораздо труднее, чем по туго натянутой, такой клоун – не меньший, а порой и больший мастер, чем воздушные гимнасты. Так и развлекательный мюзикл: он не может идти по второму сорту, он требует высочайшего мастерства от артиста, решившегося на этот синтетический жанр, который «всего лишь» обязан доставить удовольствие.

Если у мюзикла не будет повышенной температуры...

Разумеется, я посмотрела и эстонскую версию мюзикла. Хельдур Харри Пылда в роли Тони произвел на меня, во всяком случае внешне, гораздо большее впечатление, чем его английский коллега. Но и его диапазон вокально-драматических возможностей никак не дотягивал до любовных переживаний. В трогательной сцене «под балконом», в которой Мария несколько раз прощается с возлюбленным, а потом столько же раз заставляет Тони вернуться, артист на третий призыв возвратился задыхаясь и отдуваясь (возможно такова была воля режиссера), тогда как по сюжету мюзикла он должен был прилететь на крыльях любви… Вообще все слова о любви (Мария в эстонском варианте – Ханна-Лийна Выза) в обеих версиях звучат как унылое обязательство, навязанное прекрасным голосам.

Отдельные претензии и к шведскому художнику по свету Palle Palme: сцена все время утопает в каком-то сером полумраке, в котором невозможно ни разглядеть лица, ни понять их мимику, изображение словно умышленно сделано невнятным, а когда отсутствуют положенные мюзиклу открытые страсти, то размытость лиц усиливает ощущение «технического» прогона вместо полноценной игры.

Конечно, мюзикл, да еще такой прославленный, да с артистами, обладающими прекрасными вокальными данными, в любом случае будет пользоваться успехом. Мало ли что может понаписать один рецензент. Мало ли почему он требует, чтобы у мюзикла была повышенная температура! Вот и программка очень красиво и тщательно выполнена, чудесные в ней снимки, продуманный и толковый текст. Билетеры – элегантные и вежливые – владеют все тремя языками. Буфет не обманывает ожиданий. Неужели стоит так уж придираться к спектаклю?