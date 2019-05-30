Нарвский "Транс" получил нового главного тренера

Андрея Семин, сын известного в России тренера Юрия Семина, работал в тренерских штабах «Локомотива», «Кубани», «Динамо» Брянск, «Динамо» Минск, «Торпедо» Москва, «Габалы», «Мордовии», «Анжи». Являлся главным тренером дубля «Локомотива», команд «Балтика», «СОЮЗ-Газпром», «Знамя Труда» и «Мордовия».

Последний его клуб «Знамя Труда» выступал в сезоне 2018/19 в ПФЛ, третьей по силе лиги России, зоне Запад и занял шестое место.