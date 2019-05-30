Чт, 30.05.2019
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Нарвский "Транс" получил нового главного тренера

Tipneri karikavõistluste finaal: Narva Trans - Nõmme Kalju

ФОТО: Mihkel Maripuu

Победитель Кубка Эстонии-2019 и идущим пятым в нынешенм розыгрыше чемпионата Эстонии по футболу "Нарва-Транс", подписал контракт с российским специалистом Андреем Семиным, передает официальная страница клуба.

Андрея Семин, сын известного в России тренера Юрия Семина, работал в тренерских штабах «Локомотива», «Кубани», «Динамо» Брянск, «Динамо» Минск, «Торпедо» Москва, «Габалы», «Мордовии», «Анжи». Являлся главным тренером дубля «Локомотива», команд «Балтика», «СОЮЗ-Газпром», «Знамя Труда» и «Мордовия».

Последний его клуб «Знамя Труда» выступал в сезоне 2018/19 в ПФЛ, третьей по силе лиги России,  зоне Запад и занял шестое место.

К работе с «Нарва Транс» Андрей Семин приступит 4 июня, контракт специалиста рассчитан до конца сезона. Перед Семиным поставлена задача попасть в четверку лучших команд чемпионата.

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