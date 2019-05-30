Фото: теперь можно летать из Таллинна в Минск без пересадок

«Белоруссия – новое для нас направление, в отношении которого мы ждем большого интереса как среди отдыхающих, так и среди предпринимателей. Помимо прямого сообщения, этот маршрут открывает удобные возможности для стыковочных рейсов в Россию, Украину и Казахстан, которые раньше были для наших пассажиров менее доступны», – сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

Вице-президент авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец добавил: «Открытие линии Эстония – Белоруссия – это важная веха как для „Белавиа“, для пассажиров, так и для обоих государств в широком смысле. Белоруссия тоже известна в Европе как страна, способствующая развитию технологий и инфотехнологий. Поэтому открытие нового направления должно дать новый толчок для развития как туризма, так и экономических отношений».

«Прямое сообщение между Минском и Таллинном – это знак хороших отношений и интереса к сотрудничеству. Создание прямого сообщение способствует развитию дипломатических и экономических отношений между Белоруссией и Эстонией, а также налаживанию контактов в сфере культуры, науки, образования, спорта и туризма», - подчеркнул посол Белоруссии в Эстонии Вячеслав Качанов.

Находиться в Минске без визы можно до 30 дней. Цены на билеты в оба направления начинаются со 178 евро.