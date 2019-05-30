Вне дома: а судьи кто - конкурс ресторанов Silverspoon начал сезон 2019 года

Закончился прием заявлений от участников и начался период анонимного оценивания. Стало известно, что на этот раз в конкурсе примут участие чуть меньше ресторанов, чем в рекордном прошлом году, а именно 136. Но есть и отличная новость: подали заявки 70 новых участников! Это предвещает интересную борьбу и неожиданные результаты.
Судьи Silverspoon начнут посещать участвующие в конкурсе кафе и рестораны уже 3 июня, закончат - 2 октября, а победители будут объявлены 16 ноября 2019 года.
Конкурс гастрономии Silverspoon проводится в девяти основных номинациях: fine dining – высокая кухня; casual dining - непринужденная еда; эстонская кухня; международная кухня; азиатская кухня; кафе; семейный ресторан; гастропаб и уличная еда. Также в конкурсе традиционно проводится оценивание по трем дополнительным категориям: лучшее обслуживание; лучший повар; лучшая вегетарианская еда. А также будет вручены призы лучшему фуд-журналисту и лучшему молодому повару.
Участие в конкурсе бесплатное, но предприятия общественного питания не должны препятствовать судьям в соответствии с условиями конкурса Silverspoon и на основании ваучера продегустировать и оценить блюда и напитки, представленные в меню. Судьями конкурса Silverspoon являются люди разных профессий и вкусовых предпочтений, то есть представляющие собой срез общества Эстонии.
Весь процесс оценки конкурса является анонимным. Оценщики заполнят подробные онлайн-анкеты, которые будут переданы независимой аудиторской фирме PricewaterhouseCoopers, которая, в свою очередь, изучит эти анкеты и направит результаты организаторам непосредственно перед вручением призов.
Победители конкурса Silverspoon 2019 выяснятся на церемонии награждения 16 ноября. К концу года все участники конкурса получат подробные тексты отзывов от посетивших их заведения судей, что даст участникам возможность узнать, как реально обстоят дела в их фирмах и при необходимости найти решения для исправления недочетов и дальнейшего развития.
В этом сезоне квалификации судей, а также их соответствию предъявленным к оценщикам требованиям также уделялось значительное внимание. С этой целью провели очень подробный он-лайн опрос потенциальных судей, результаты которого были обработаны с использованием специально разработанного алгоритма. Таким образом, впервые в истории Silverspoon распределение судей между ресторанами, участвующими в конкурсе, было независимым от человеческих предпочтений, а с помощью, так сказать, искусственного интеллекта, что подняло прозрачность конкурса на новый уровень.
Список номинантов и победителей во всех номинациях прошлого, 2018 года можно найти ЗДЕСЬ.