"Покойся с миром": жители Эстонии в знак протеста устроили похороны на Тоомпеа

Дорогие скорбящие друзья науки и интеллектуальной экономики!

Мы собрались здесь сегодня, чтобы попрощаться с научно обоснованной Эстонией, к которой должен был привести подписанный в декабре прошлого года договор о финансировании научной деятельности. Договор предписывал, что финансовая поддержка исследовательской, научной и инновационной деятельности со стороны государства поднимется до 1% валового внутреннего продукта и будет далее поддерживаться не ниже этого уровня. Договор подписали все кроме партии EKRE, в которой заявили, что такая цель недостаточно амбициозна. По оценке EKRE, инвестиции в науку должны были быть вдвое больше.

Этот договор приказал долго жить. Согласно стратегии государственного бюджета, опубликованной на этой неделе, финансирование научной деятельности было заморожено на существующем уровне на последующие четыре года. В результате инфляции и уменьшения объемов финансирования научной деятельности со стороны Европейского союза сегодняшние решения означают, по сути, уменьшение финансирования. Уже сегодня объем финансирования научной и инновационной деятельности в Эстонии в несколько раз ниже, чем средний уровень по ЕС.

Что потеряет общество Эстонии в результате этого решения?

Мы распрощаемся с успехом в науке, которым Эстония могла по достоинству гордиться. Бесперспективное будущее – слабая мотивация для востребованных ученых высокого уровня, чтобы связывать свою жизнь с Эстонией. Научные гранты, вероятность получения которых подобна лотерее, не способны обеспечить постоянство сотрудничества научных команд. Для наших ученых высокого уровня всегда открыты двери в других государствах, и любовь к Эстонии не сможет их здесь удержать.

Мы распрощаемся с качественным бесплатным высшим образованием на эстонском языке. Уже сейчас ректоры университетов не могут не признать, что бесплатное образование – вероятно одна из первых жертв. Открытие и расширение программ обучения на английском языке - альтернативная возможность залатать дыры в бюджете. Но где найти преподавателей и научных руководителей на достаточно высоком уровне, если наши лучшие ученые уедут? Вместе с падением доступности и качества высшего образования мы потеряем целое поколение ученых, инженеров и экспертов нашего с вами будущего. Это означает, что тем меньше сегодняшних школьников смогут найти свой путь в ряды ученых.

Мы распрощаемся с высокотехнологичной экономикой Эстонии. Предпринимателям нужны высококвалифицированные специалисты, и если в Эстонии данного ресурса не окажется – не будет смысла и для развития высоких технологий здесь. Наука является источником инноваций. Потеряв высокий уровень науки, мы станем импортировать высокие технологии из других стран, покупая их на предложенных условиях. Что вообще останется в нашей маленькой стране, чтобы экспортировать? Лес, ископаемые ресурсы, квоты на выброс углекислого газа? Это цена, которую придется платить всей Эстонии и последующим поколениям.

Мы распрощаемся с обществом, которое действует, опираясь на научно обоснованное понимание происходящего. С обществом, где ценятся факты, научный метод, проверенные решения. Если на уровне правительства нет доверия к науке как к двигателю инновации и инвестиций, то почему должны доверять науке родители, принимающие решение о вакцинации своих детей, или больные раком, которые должны выбрать между научно обоснованной медициной и обещаниями шарлатанов?

Ученые Эстонии, друзья науки и предприниматели в трауре. Мы скорбим по потере доверия, по нарушенным обещаниям, по исчезающим перспективам будущего. Мы скорбим по потерянной возможности сделать Эстонию лучше, богаче и здоровее, опираясь в этом на науку.