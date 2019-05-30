За месяц погибли двое: полиция обратилась с призывом к водителям

«Думаю, что все водители помнят свои первые поездки после получения водительских прав. Не сразу были понятны все знаки, любой неожиданно перестраивающийся автомобиль или машина, совершающая поворот, не показывая сигнала поворота, заставляли резко жать на тормоз, - пишет Пунак. - То же чувствуют и велосипедисты – только что получившие права на управления велосипеда дети и взрослые, чей двухколесный друг пылился в ожидании начала сезона в подвале несколько месяцев. Велосипедистам требуется время на то, чтобы вспомнить навыки вождения и привыкнуть к участию в дорожном движении».