Сборная Эстонии начинает отборочный турнир Евро-2020 без лидеров

Матчами с Северной Ирландией и Германией сборная Эстонии откроет цикл отбора к Евро-2020.
Из-за травм в сборную не приедет главная звезда нынешнего поколения сборной Эстонии, 33-летний защитник Рагнар Клаван, также из-за травм не примут участие Сийм Лутс, Хенри Аниер и Никита Баранов.
Впервые вызваны в сборную три молодых игрока таллинской "Флоры": Эрик Сорга, лидирующий в гонке бомбардиров Премиум-лиги, Владислав Крейда и Власий Синявский.
Матч Эстония - Северная Ирландия пройдет в Таллинне 8 июня, Германия и Эстония встретятся в Майнце 11 июня.