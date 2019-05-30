Чт, 30.05.2019
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Сборная Эстонии начинает отборочный турнир Евро-2020 без лидеров

Eesti jalgpallikoondis A. Le Coq Arenal.

ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Матчами с Северной Ирландией и Германией сборная Эстонии откроет цикл отбора к Евро-2020.

Из-за травм в сборную не приедет главная звезда нынешнего поколения сборной Эстонии, 33-летний защитник Рагнар Клаван, также из-за травм не примут участие Сийм Лутс, Хенри Аниер и Никита Баранов.

Впервые вызваны в сборную три молодых игрока таллинской "Флоры": Эрик Сорга, лидирующий в гонке бомбардиров Премиум-лиги, Владислав Крейда и Власий Синявский.

Матч Эстония - Северная Ирландия пройдет в Таллинне 8 июня, Германия и Эстония встретятся в Майнце 11 июня.

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