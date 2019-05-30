Сборная Эстонии начинает отборочный турнир Евро-2020 без лидеров

Из-за травм в сборную не приедет главная звезда нынешнего поколения сборной Эстонии, 33-летний защитник Рагнар Клаван, также из-за травм не примут участие Сийм Лутс, Хенри Аниер и Никита Баранов.

Впервые вызваны в сборную три молодых игрока таллинской "Флоры": Эрик Сорга, лидирующий в гонке бомбардиров Премиум-лиги, Владислав Крейда и Власий Синявский.