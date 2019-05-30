В Пирита продлят велосипедно-пешеходные дорожки

В прошлом году чиновники Таллинна решили продлить велосипедно-пешеходную дорожку вдоль улицы Клоостриметса-теэ для более удобного и безопасного передвижения жителей района.
Продляемая дорожка пролегает от часовни Метсакальмисту до Пиритаского центра семейных врачей, а также вдоль улицы Метсавахи до Пиритаской экономической гимназии. «Планируемый участок дороги протяженностью около двух километров будет заасфальтирован. Речь идет об отрезке дороги, благодаря которому повысится безопасность передвижения школьников», — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.
В первую очередь будут выполнены подготовительные работы. «Уже 3 июня будет начата вырубка, после чего планируются дальнейшие шаги», — добавил старейшина.