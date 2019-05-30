Миллиарды Путина: разведка США хочет выяснить, как они появились и сколько именно - 70-120-200 млрд долларов

«В 90-х сложилась странная ситуация, когда у государства и банков валюты не было, а у трудящихся на руках наличных долларов было много, настолько много, что в какой-то момент доллар стал официальным расчетным средством на территории России наравне с рублем. В магазинах платили долларами. Таким образом, любые доставленные в страну доллары становились легальным платежным средством просто по факту нахождения на территории России. Вопрос - откуда взялось столько долларовой наличности для нужд населения? Доллары - продукт импортный, производятся они в США и подлежат учету и контролю. Во всем мире большие объемы неучтенных наличных долларов ясно ассоциируются с наркомафией. Наркомафия заинтересована в легализации доходов», - говорит Фрейдзон.

«В Петербурге отношения с колумбийской наркомафией не без помощи Путина (порт в Ломоносове) сложились изначально добрые, рабочие. В схеме были задействованы Виктор Иванов от ФСБ и Николай Аулов от РУБОП, Кумарин от коллектива авторитетных бизнесменов и Путин, обеспечивавший прикрытие и всяческое содействие со стороны городских властей. Поначалу эта слаженная команда занималась транзитом кокаина через Ломоносовский порт, а в дальнейшем переключилась на продвижение продукта на внутреннем рынке и обслуживание денег колумбийских партнеров. Обслуживание колумбийских денег, кроме прибыли непосредственно за отмыв, давало возможность беспроцентного кредитования в практически неограниченных объемах. Как похвастался как-то Дима Скигин: „С деньгами проблем нет, сколько надо, столько и возьму“», - вспоминает Фрейдзон.

«Операционные схемы были простые и общеизвестные. Например, завоз наличных челноками. Был у меня знакомый, который в те времена раз в неделю летал в Европу забирать деньги для нужд обналички. У него было специальное пальто, в которое влезало 300 тысяч американских долларов (30 пачек по 10 000). Были и стандартные серые услуги по переводу денег за рубеж с конвертацией в наличные или безналичные. Для этих услуг нужны были объемы наличных или серых банковских денег на Западе. Колумбийские партнеры это предоставляли. Полученные таким образом рубли или доллары надо было выводить за рубеж в очищенном виде. Для этого вполне годился экспорт нефтепродуктов, который контролировал все тот же „коллектив“, участие в проектах по реконструкции недвижимости и т.д.», - рассказывает бизнесмен.