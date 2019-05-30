Полицейский, выстреливший в Таллинне в коллегу, получил выговор

15 апреля в Оперативном центре Пыхьяской префектуры произошел несчастный случай: находившийся в своей комнате сотрудник группы быстрого реагирования по неосторожности совершил выстрел из своего служебного оружия. Пуля прошла сквозь стену и попала в спину находящегося по другую сторону стены сотрудника группы быстрого реагирования, нанеся тем самым пострадавшему опасное для жизни ранение. Потерпевший был сразу доставлен в больницу и врачи смогли спасти ему жизнь.

Поскольку обе стороны — как выстреливший, так и получивший пулю коллега — пожелали договориться между собой, прокуратура решила не предъявлять обвинение и завершить уголовное дело примирительным производством, сообщает Пыхьяская префектура.

Прокурор по особым делам Леэвет Кивиойя объяснила в пресс-сообщении, что поскольку подозреваемый сожалеет о своем халатном поведении, осознал свою ошибку и извинился перед коллегой, не было целесообразным передавать в суд обвинения в связи с совершением преступления.

«Совершивший выстрел сотрудник группы быстрого реагирования сразу осознал свою ошибку и признал свою вину. Также пострадавший предпочел договориться с коллегой, поэтому применение примирительного производства самое быстрое и разумное решение конкретного инцидента», - добавляет Кивиойя.

В связи с этим происшествием полиция провела дисциплинарное производство, в результате которого ошибку совершившего случайный выстрел сотрудника группы быстрого реагирования признали злостной халатностью.

Глава Бюро внутреннего контроля полиции Райль Вахтра объяснил, что сотрудник быстрого реагирования захотел провести сухую тренировку с оружием, но недостаточно основательно проверил патронник и не убедился в безопасности направления и совершил выстрел, пуля прошла сквозь гипсокартонную стену и попала в находящегося в соседней комнате коллегу.